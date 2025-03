ExpressVPN su Linux ha un'applicazione tutta nuova: eccola

È disponibile per il download in versione beta, dal sito ufficiale, la nuova applicazione Linux di ExpressVPN (guarda l’offerta). La release è esclusivamente 64-bit per Ubuntu 24.04+, Debian10, Fedora30, Raspberry Pi OS Buster, Mint 20 e Arch. La prima novità che balza all’occhio subito dopo averla scaricata, installata e aperta riguarda l’UI, ma ci sono cambiamenti importanti anche sul fronte delle funzionalità.

La nuova applicazione Linux di ExpressVPN

Partiamo proprio dall’interfaccia grafica, introdotta per andare incontro a una richiesta giunta da molti utenti, che hanno ora così una modalità di interazione simile a quella già vista su computer Windows e macOS. Ci sono il supporto al tema scuro e la traduzione di voci e menu in 17 lingue.

Come anticipato, ci sono anche tante nuove funzionalità o migliorie a quelle già integrate. Ecco le più importanti.

Il kill switch avanzato impedisce l’accesso a Internet finché non è attiva la connessione alla VPN;

lo split tunneling consente di specificare le app o gli IP da instradare verso la VPN, escludendo gli altri;

la protezione post-quantistica tutela i dati dalle minacce legate al quantum computing;

blocco selettivo di pubblicità, tracker, siti malevoli e contenuti per adulti;

server localizzati in 105 paesi del mondo;

riconnessione automatica in caso di anomalia;

integrazione dell’accesso LAN per i dispositivi della rete locale;

supporto via chat accessibile in un click.

L’offerta speciale: sconto 61% e 4 mesi gratis

In questo momento c’è un’offerta speciale che ti permette di attivare l’abbonamento biennale a ExpressVPN con il 61% di sconto sul listino e ottenendo 4 mesi di servizio gratis. La promozione include anche una eSIM con 5 GB di traffico dati. Ecco tutti i dettagli.

Puoi contare sulla garanzia soddisfatti o rimborsati ed eventualmente recuperare l’intera spesa entro 30 giorni dalla sottoscrizione.