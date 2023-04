ExpressVPN migliora notevolmente lo streaming a meno di 8 euro

Vuoi migliorare notevolmente lo streaming online? Per farlo devi affidarti al servizio VPN di ExpressVPN.

Scegliendo tra 94 paesi in tutto il mondo, verrai introdotto a un ampio numero di servizi di streaming e siti Web che potrebbero non essere disponibili nella tua posizione attuale.

Chi ha effettuato l’accesso al proprio account Netflix durante una vacanza all’estero sa bene quale incredibile superpotere sia questo.

I servizi di streaming impongono restrizioni geografiche sui loro contenuti, solitamente a causa di diversi accordi di licenza e con le emittenti locali in ogni Paese.

Qualsiasi cosa prodotta dallo streamer, sarà a tua disposizione ovunque nel mondo in dozzine di lingue con una libreria di spettacoli che varia da regione a regione.

Per impostazione predefinita, ExpressVPN utilizza l’ultima posizione del server che hai selezionato, quindi se cambi sempre il tuo indirizzo IP per migliorare lo streaming, non dovrai preoccuparti di cercare su una mappa del mondo.

Tutto questo a un costo veramente conveniente: 7,96 euro al mese, che ti verrà fatturato ogni 12 mesi.

Migliora notevolmente lo streaming con ExpressVPN

Oltre che migliora notevolmente lo streaming, ExpressVPN fa anche altro. Innanzitutto protegge la tua privacy online tramite la crittografia del traffico dati, la politica NO-LOG e la protezione dai malware.

Poi ti offre anche una connessione illimitata tramite una vasta rete VPN, con velocità senza limiti o limitazioni al traffico dati.

Ciò è possibile grazie alla vasta rete di centinaia di server sparsi in 94 Paesi nel mondo. Tutto questo rende questo servizio VPN uno dei migliori sul mercato.

Se vuoi accertartene, basta semplicemente che leggi le tantissime recensioni positive da parte dei suoi utenti sui blog specializzati.

Se intendi abbonarti, devi soltanto cliccare sul link qui sotto:

Nei vari piani di abbonamento alla VPN sono compresi un’app per tutti i dispositivi, un password manager incluso nel prezzo e un rimborso garantito entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.