ExpressVPN: offerta per la VPN più affidabile per l'Italia

In un periodo storico in cui proteggere i propri dati online è sempre più importante, l’utilizzo di una VPN è a dir poco fondamentale. Con ExpressVPN puoi avere la soluzione migliore per l’Italia: oggi con uno sconto del 61% e 4 mesi aggiuntivi gratis da aggiungere al piano di 2 anni.

ExpressVPN: naviga in sicurezza in tutta Italia

ExpressVPN si fa pregio di una sicurezza avanzata che protegge i tuoi metadati anche dal tuo provider internet. In Italia, infatti, gli ISP sono obbligati a conservare i metadati degli utenti per almeno 12 mesi, registrando informazioni come indirizzi IP di origine e destinazione, orari di connessione, durata delle sessioni e il tipo di dispositivo utilizzato. ExpressVPN elimina tutto questo nascondendo completamente i tuoi dati.

La stessa ExpressVPN, del resto, non conserva alcun registro delle attività né della tua connessione con una tecnologia avanzata che assicura la cancellazione automatica di tutti i dati a ogni riavvio: solo così la tua privacy può essere al sicuro.

In più, se sei uno studente universitario sarai consapevole di quanto possa essere frustrante non poter accedere ad alcuni siti mentre sei connesso al WiFi della tua università. Diversi istituti, infatti, bloccano l’accesso a piattaforme di streaming, social media o strumenti di AI generativa come ChatGPT. ExpressVPN ti aiuterà a bypassare anche queste restrizioni.

Tutto questo viene fatto con una velocità di connessione imbattibile ideale per qualsiasi genere di attività: streaming, gaming online, smart working o download di grandi file. Merito dei server ultra-veloci sparsi in tutto il mondo.

Insomma, con ExpressVPN navighi senza limiti, proteggi i tuoi dati e accedi ai contenuti che ami da tutta Italia: scoprilo con il 61% di sconto e 4 mesi extra gratis.