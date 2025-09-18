ExpressVPN, offerta speciale: fino al 73% di sconto per 2 anni e 4 mesi extra in regalo

Gli utenti che stanno confrontando le varie offerte dei servizi VPN disponibili potrebbero prendere in considerazione l’ultima promo lanciata da ExpressVPN sui piani di due anni, grazie alla quale il piano Base è attivabile a 3,49 dollari al mese, il prezzo più basso del 2025. La promozione in corso prevede inoltre quattro mesi extra in regalo.

Con il piano Base di ExpressVPN è possibile ottenere una delle migliori protezione online oggi disponibili sul mercato VPN, più il blocco degli annunci pubblicitari e dei siti dannosi (ExpressVPN la identifica con il nome Protezione Lite, differenziandola dalla Protezione avanzata dei piani Avanzato e Pro, che in più offre il blocco del tracciamento dei dati e di altri elementi indesiderati).

ExpressVPN continua a essere una certezza

In un panorama VPN che conta sempre più protagonisti, ExpressVPN continua a ritagliarsi un ruolo importante, offrendo ai suoi clienti un servizio affidabile, sicuro e prestazionale. A proposito di performance, la connessione VPN di ExpressVPN garantisce una velocità di gran lunga superiore alla media e una banda illimitata.

Un ulteriore vantaggio offerto dai piani di ExpressVPN riguarda la possibilità di utilizzare un singolo account per proteggere fino a 8 dispositivi in contemporanea, tra cui computer, smartphone, tablet e router.

Infine, occorre menzionare l’innovativa tecnologia TrustedServer, grazie alla quale nessun dato personale degli utenti viene salvato su un hard disk, a tutto vantaggio della sicurezza e privacy online di quest’ultimi.

La promozione di ExpressVPN, che consente di risparmiare fino al 73% sui piani della durata di due anni e beneficiare di quattro mesi aggiuntivi di servizio gratuiti, è valida per un periodo di tempo limitato. Inoltre, qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali, è sempre possibile richiedere il rimborso gratuito entro 30 giorni dalla data di acquisto.