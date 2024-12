ExpressVPN offre una eSIM da 5 GB e 7 giorni di prova gratuita

In casa ExpressVPN c’è una nuova offerta: 7 giorni di prova gratuita, poi 4,99 euro al mese per 2 anni per effetto del 61% di sconto applicato con il codice OFFERTASPECIALE. La promozione include inoltre 4 mesi extra in regalo e una eSIM da 5 GB in collaborazione con Holiday.com gratis.

L’eSIM del fornitore Holiday.com è uno strumento che si integra alla perfezione con un servizio come la VPN, in particolare durante le festività di fine anno, quando milioni di persone in tutto il mondo vanno in vacanza all’estero e hanno bisogno della connettività di un operatore locale. Il servizio di eSIM sarà disponibile in automatico una volta che si sottoscrive il piano a pagamento di ExpressVPN.

Per iniziare invece la prova gratuita, occorre collegarsi a questa pagina di ExpressVPN.

La nuova offerta di ExpressVPN: 7 giorni gratis + eSIM

Server in 105 Paesi diversi in tutto il mondo, funzionalità premium, protezione fino a un massimo di 8 dispositivi in contemporanea: sono alcuni dei principali punti di forza di ExpressVPN, pluripremiata VPN a livello internazionale. Un altro suo tratto distintivo è la velocità di connessione, grazie all’utilizzo del protocollo pionieristico Lightway, realizzato dal team stesso di ExpressVPN.

Alla velocità si aggiunge poi la privacy, una delle priorità più importanti per il servizio VPN in questione. A proposito di ciò, vi è la certezza di poter contare su una politica di no-log ferrea, grazie alla quale nessuno può avere accesso al traffico web degli iscritti, nemmeno il team della VPN.

Nel caso poi il servizio non soddisfi le proprie aspettative iniziali, si può sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto.

Grazie all’ultima promozione, gli utenti possono provare 7 giorni gratis tutte le funzionalità di ExpressVPN: in caso di rinnovo, i primi due anni sono disponibili al prezzo scontato di 4,99 euro al mese, con in più una eSIM gratuita da 5 GB di Holiday.com.