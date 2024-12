ExpressVPN: Password Manager, controllo parentale e VPN con un 61% di sconto

In un mondo sempre più connesso, la sicurezza digitale non è mai stata così importante. Con ExpressVPN, non solo navighi in modo sicuro e anonimo, ma accedi anche a un ecosistema completo di strumenti progettati per proteggere la tua esperienza online.

Più di una semplice VPN ExpressVPN non è solo una rete privata virtuale: è un servizio multifunzionale che combina protezione, praticità e innovazione. Tra le funzionalità premium offerte troviamo: Gestore di password integrato : Conserva e gestisci le tue password in un unico posto, riducendo i rischi di accesso non autorizzato ai tuoi account.

: Conserva e gestisci le tue password in un unico posto, riducendo i rischi di accesso non autorizzato ai tuoi account. Controllo parentale avanzato : Proteggi i tuoi figli online con strumenti che bloccano contenuti indesiderati e monitorano le attività web.

: Proteggi i tuoi figli online con strumenti che bloccano contenuti indesiderati e monitorano le attività web. Blocco degli annunci: Dì addio ai fastidiosi pop-up pubblicitari e migliora la velocità di caricamento delle pagine. Offerte imbattibili ExpressVPN offre piani flessibili per adattarsi a ogni esigenza. Ecco i dettagli delle offerte attualmente disponibili: 2 anni + 4 mesi GRATIS : risparmia il 61% con un costo medio di $4,99 al mese. Questa offerta popolare include ben 28 mesi di protezione avanzata, addebitati una sola volta per $139,72.

: risparmia il 61% con un costo medio di $4,99 al mese. Questa offerta popolare include ben 28 mesi di protezione avanzata, addebitati una sola volta per $139,72. 12 mesi + 3 mesi GRATIS : risparmia il 48% con un costo di $6,67 al mese, per un totale di $99,95 addebitati per 15 mesi.

: risparmia il 48% con un costo di $6,67 al mese, per un totale di $99,95 addebitati per 15 mesi. 1 mese senza impegno: ideale per chi vuole provare il servizio prima di impegnarsi, a $12,95 al mese. Tutti i piani includono una garanzia di rimborso entro 30 giorni, per consentirti di provare il servizio senza rischi. Velocità e affidabilità senza compromessi Grazie al protocollo Lightway, ExpressVPN offre una connessione ultra-veloce e stabile. Che tu stia guardando una serie TV in streaming, scaricando file o giocando online, puoi godere di prestazioni eccezionali senza interruzioni. Privacy al primo posto La tua sicurezza è una priorità. ExpressVPN adotta una politica di “no-log”, garantendo che nessuno – nemmeno loro stessi – possa accedere ai tuoi dati o alle tue attività online. Accesso globale e facilità d’uso Con server in 105 paesi, puoi cambiare il tuo indirizzo IP e accedere a contenuti da qualsiasi parte del mondo, inclusi Canada, Australia e Regno Unito. Le app native sono disponibili per tutti i dispositivi, da Windows e macOS a Android e iOS, e permettono di collegare fino a 8 dispositivi contemporaneamente. Per conoscere l’offerta completa di ExpressVPN clicca qui.