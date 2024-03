ExpressVPN, per te 12 mesi a soli 6,32€/mese + 3 mesi gratis

ExpressVPN ti dà l’opportunità di proteggere la tua attività online, navigare in modo privato con un IP italiano e di avere App sicure per tutti i tuoi dispositivi preferiti. Non hai mai sentito parlare di ExpressVPN quindi non conosci i tuoi vantaggi? Non preoccuparti perchè in questo articolo scopriamo insieme tutte le più importanti caratteristiche di questa VPN.

Se il tuo desiderio è sempre stato quello di avere sul tuo dispositivo la migliore VPN in Italia non ti resta che procedere con l’acquisto dell’abbonamento ExpressVPN di 12 mesi, oggi disponibile con una promozione speciale. Una volta acquistato l’abbonamento, non ti resta che scaricare l’app sul tuo device e collegarti ad un server VPN presente sul territorio nazionale italiano.

Per consentirti di avere una rete privata virtuale ad un ottimo prezzo, ExpressVPN ti offre uno sconto pari al 49%. Nello specifico, la promozione in corso ti consente di acquistare l’abbonamento a soli 6,32 euro al mese. Il piano è di 12 mesi e 3 mesi li ricevi gratuitamente. Nonostante i piani disponibili siano 3, quello da 12+3 mesi gratis è il più popolare e, dunque, preferito dagli utenti.

Che aspetti? Approfitta della promozione senza perdere altro tempo! Oggi hai la possibilità di mascherare il tuo indirizzo IP per poter finalmente proteggere la tua privacy e navigare anonimamente online ad un prezzo super vantaggioso.

ExpressVPN: la migliore in Italia

ExpressVPN è la migliore in Italia ecco perchè tantissimi utenti hanno già deciso di sceglierla ed il motivo per cui dovresti sceglierla anche tu. Non a caso, grazie alla crittografia avanzata utilizzata da ExpressVPN puoi proteggere i tuoi dati sensibili da occhi indiscreti, hacker e ISP.

Oltre ai vantaggi già citati, con il piano annuale ExpressVPN hai a disposizione larghezza di banda illimitata, supporto clienti 24/7 e garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni nel caso in cui tu non sia soddisfatto.