 ExpressVPN per tutti: approfitta dell'offerta a meno di 3€ con 4 mesi gratis
Approfitta subito dell'offerta su ExpressVPN a meno di 3€ al mese e 4 mesi gratis per installarla sui tuoi dispositivi e navigare sicuro.
EspressVPN

ExpressVPN è in offerta a meno di 3 euro al mese! Approfitta adesso di questa incredibile promozione. Ottieni 2 anni a soli 2,79 euro al mese con 4 mesi extra! Quindi 78,20 euro per i primi 28 mesi anziché 349,72 euro. Inoltre, hai anche 30 giorni di garanzia di rimborso per i nuovi utenti. Scegliendo il piano più attivato ottieni funzionalità avanzate.

Scegli adesso ExpressVPN

Installa sui tuoi dispositivi la migliore VPN della categoria, puoi attivarla su 12 dispositivi contemporaneamente senza problemi. Inoltre, grazie alle opzioni di sicurezza avanzata blocchi le pubblicità sia su app che web. Inoltre, nascondi i tuoi dati personali e le tue informazioni sensibili oltre alle tue abitudini online ai tracker. Grazie alle sue funzionalità eviti siti dannosi e altri elementi indesiderati.

Se ti sembra già molto, sappi che non è tutto. Infatti, con ExpressVPN hai anche incluso un fantastico gestore di password. In questo modo potrai gestire le tue password e generarne di nuove sicure e complesse. Il sistema memorizza i tuoi accessi e compila automaticamente i campi corretti per velocizzare le tue connessioni mantenendole completamente sicure e protette.

Inoltre, se devi viaggiare all’estero, hai anche 3 giorni di eSIM Holiday.com gratis per rimanere connesso anche fuori dall’Italia e dall’Unione Europea. Non ci credi? Allora guarda tutte le caratteristiche del piano più scelto dagli utenti proprio per la sua completezza e convenienza.

Tutte le funzionalità di ExpressVPN

ExpressVPN include tantissime funzionalità di sicurezza e ottimizzazione che ti permettono di sfruttare i tuoi dispositivi connessi senza preoccupazione né pensieri. Ottieni 2 anni a soli 2,79 euro al mese con 4 mesi extra! Avrai a disposizione la protezione post-qauntistica ovvero una protezione contro eventuali aggressori dotati di computer post-quantistici, oltre a quelli classici.

Scegli adesso ExpressVPN

Inoltre, potrai sfruttare il protocollo VPN Lightway, un protocollo all’avanguardia che assicura tutta la sicurezza e protezione necessarie quando navighi online senza rinunciare a una connessione stabile e veloce, per uno streaming senza buffering e un gaming zero latenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 feb 2026

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
6 feb 2026
