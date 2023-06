ExpressVPN, privacy al sicuro a soli 6,40 euro al mese

ExpressVPN ti dà la possibilità di connettersi alle posizioni server in 94 paesi, numero destinato ad aumentare nel corso del tempo. Se decidi di provare la migliore VPN per l’Italia ma non sei soddisfatto non preoccuparti perché utti gli abbonamenti offrono una garanzia di rimborso entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Sei alla ricerca di una VPN con cui navigare in totale sicurezza? ExpressVPN è la migliore VPN grazie al quale puoi navigare non solo in totale privacy ma anche proteggendo tutti i tuoi dati e avendo a disposizione un indirizzo IP italiano.

Quali sono i vantaggi di ExpressVPN? Tra le caratteristiche appena citate non possiamo non aggiungere il vantaggio di avere una connessione dati ottimizzata e una protezione del traffico grazie alla crittografia standard.

Tuttavia, se hai bisogno di un indirizzo IP a Napoli, Milano o Cosenza sei libero di scegliere quella che preferisci. Se si vogliono avere risultati ottimali è sempre bene scegliere la posizione del server più vicina alla posizione geografica reale.

Ottieni ExpressVPN e risparmia pagando solamente 6,40 euro al mese anziché 12,42 grazie allo sconto del 42%. Puoi anche provarlo per un periodo di 30 giorni e se non sei soddisfatto ExpressVPN ti rimborsa senza chiederti il motivo. Proteggi la tua attività online navigando in modo privato con un IP italiano.

Per avere ExpressVPN sul tuo dispositivo servono solamente alcuni passaggi: sottoscrivi l’abbonamento che più si adatta alle tue esigenze, effettua il download dell’app per il tuo dispositivo e collegati ad uno dei server VPN presenti in Italia.

