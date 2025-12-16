 ExpressVPN ti fa il regalo di Natale: fino a -73% per la tua privacy
Un'offerta incredibile ti sta aspettando! ExpressVPN ti fa il regalo di Natale: fino al 73% di sconto per proteggere la tua privacy online.
La sicurezza oggigiorno è fondamentale anche online. Sempre più minacce possono rubare i tuoi dati personali e la tua identità digitale con relative conseguenze come il furto di denaro e di informazioni sensibili. Per questo dovresti regalare a chi ami e regalarti un sistema in grado di proteggerti contro tutto questo. ExpressVPN è la soluzione perfetta. Oggi ti fa il regalo di Natale: fino al 73% di sconto per la tua privacy.

Non ci sono dubbi! Grazie a questa VPN potrai avere la certezza di navigare nel più completo anonimato. Infatti, ogni singolo server, quando attivo, incanala le informazioni in entrata e in uscita attraverso un tunnel criptato che le rende completamente illeggibili agli estranei. Con questo metodo tu non lasci tracce quando navighi con i tuoi dispositivi e niente e nessuno può risalire alla tua identità e così sfruttare le informazioni a scopi malevoli.

ExpressVPN migliora anche la tua connessione

La cosa interessante è che ExpressVPN non ti assicura solo la massima protezione per la tua privacy contro cybercriminali, tracker e curiosi del web. Infatti, questa VPN migliora anche la tua esperienza online rendendo più performante la tua connessione. Fai o fatti il regalo di Natale: attivala risparmiando fino al 73%.

Ogni server offre una larghezza di banda illimitata. Questo assicura una connessione molto più stabile e sicuramente più veloce. Infatti, avrai sempre la priorità su tutto il traffico attivo online. Ciò garantisce anche uno streaming senza buffering e un gaming a bassissima latenza, per un un intrattenimento incredibilmente performante.

Inoltre, potrai anche scegliere la tua posizione virtuale, differente da quella reale. Questo ti permetterà di accedere a contenuti che solitamente subiscono blocchi regionali o censure nel tuo o in altri paesi. ExpressVPN è perfetta per portarti in Italia anche quando ti trovi all’estero e così accedere ai tuoi abbonamenti streaming per vedere i contenuti che vuoi da ogni parte del mondo.

VPN da usare in viaggio a fine 2025: questa è la migliore

VPN da usare in viaggio a fine 2025: questa è la migliore
Google elimina il dark web report, era inutile

Google elimina il dark web report, era inutile
Nuova VPN? Con l'Offerta di Natale è il momento di puntare su NordVPN

Nuova VPN? Con l'Offerta di Natale è il momento di puntare su NordVPN
Malware distribuito con il film pirata di DiCaprio

Malware distribuito con il film pirata di DiCaprio
Osvaldo Lasperini
