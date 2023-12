ExpressVPN rilascia l'app per Apple TV

EspressVPN ha annunciato la disponibilità dell’app per Apple TV. Gli utenti possono quindi installare la VPN, accedere al proprio account e vedere i contenuti preferiti dall’estero. La software house ha inoltre aggiornato la versione per Android TV e Fire TV Stick, includendo tre novità.

EspressVPN per Apple TV

Apple ha aggiunto il supporto per le VPN in tvOS 17. Nel comunicato stampa di inizio giugno è scritto che le aziende e le scuole possono accedere ai contenuti di Apple TV sulle loro reti private. In realtà tutti gli utenti possono installare una VPN sul dispositivo, eventualmente per aggirare le restrizioni geografiche (violando probabilmente i termini del servizio).

Tra i big del settore che hanno già annunciato una versione per Apple TV ci sono Atlas VPN, PureVPN e IPVanish. NordVPN ha comunicato che rilascerà l’app in futuro. All’elenco si aggiunge ora ExpressVPN.

Gli utenti possono scaricare la VPN da App Store. Dopo aver effettuato l’accesso è sufficiente scegliere un server (sono in oltre 105 paesi) per nascondere il vero indirizzo IP, mostrando quello che permette di accedere ai propri contenuti. Ad esempio, un utente italiano che si trova negli Stati Uniti dovrà scegliere un server in Italia.

Il protocollo utilizzato è Lightway, come per le altre app. Mancano però alcune funzionalità avanzate, tra cui split tunneling che consente di attivare la VPN solo per specifici servizi. ExpressVPN ha tuttavia promesso aggiornamenti nei prossimi mesi.

La software house ha inoltre annunciato tre novità per Android TV e Fire TV Stick. Invece di inserire email e password è possibile effettuare il login tramite scansione del codice QR con lo smartphone. È stata inoltre aggiunta la modalità scura. Infine è presente un nuovo menu che semplifica la scelta dei server.

