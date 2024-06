ExpressVPN: sconto 49% e 3 mesi extra gratis per la VPN

Oggi, la miglior VPN per l’Italia è in sconto del 49% e propone 3 mesi extra gratis a chi sceglie di attivare l’abbonamento annuale. Si tratta di ExpressVPN, che offre così l’accesso a tutte le sue funzionalità per la tutela della provacy e dei dati, a un prezzo fortemente ridotto e alla portata di tutti.

VPN: l’offerta speciale di ExpressVPN

Per approfittarne non devi far altro che visitare il sito ufficiale, selezionare il pulsante “Scarica ExpressVPN” e scegliere la formula più adatta alle tue esigenze. Consigliamo quella da 12 mesi, in virtù proprio della promozione in corso che taglia la spesa mensile a soli 6,39 euro (invece di 12,41 euro come da listino). C’è anche la possibilità di contare sul rimborso garantito entro 30 giorni dalla sottoscrizione e su un servizio di assistenza sempre disponibile, a cui rivolgere le proprie domande.

A livello di funzionalità, il servizio propone una Virtual Private Network globale con server distribuiti in 105 paesi di tutto il mondo, dai quali far transitare la propria connessione per ottenere un indirizzo IP localizzato in quel territorio. C’è poi Keys, il gestore di password integrato che sincronizza i codici di accesso su ogni dispositivo. Tutto questo senza dimenticare il pieno supporto al gaming, per un’esperienza di gioco senza compromessi, e la rigorosa politica no-log per assicurare che le informazioni degli utenti non siano mai salvata né cedute a terzi. Per saperne di più ti invitiamo a consultare le pagine del sito ufficiale.

Tra i vantaggi offerti a chi sceglie ExpressVPN per proteggere l’attività online c’è anche quello che permette di effettuare il pagamento con i metodi più differenti: dalle tradizionali carte di credito e di debito a PayPal, senza dimenticare la criptovaluta Bitcoin e persino i bonifici su circuito SEPA.