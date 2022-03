ExpressVPN: streaming facile con MediaStreamer

ExpressVPN è una delle VPN migliori sul mercato in termini di privacy, prestazioni e affidabilità. Può essere utilizzata per nascondere il vero indirizzo IP, evitando di essere tracciati dai provider Internet o da malintenzionati. È possibile anche aggirare le restrizioni geografiche dei servizi di streaming. Se il dispositivo non è supportato si può sfruttare il tool MediaStreamer. Attualmente l’abbonamento per 12 mesi può essere sottoscritto con uno sconto del 35%.

ExpressVPN MediaStreamer: vantaggi e svantaggi

ExpressVPN è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome OS, Apple TV, smart TV, Amazon Fire TV Stick, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, router e browser (Chrome, Firefox e Edge) tramite estensione. Tuttavia non esistono app da installare su Apple TV, console e alcune smart TV. Un’opzione possibile è utilizzare un router supportato, ma il loro numero è limitato. La migliore soluzione è MediaStreamer.

Questo tool permette di accedere ai servizi di streaming con qualsiasi dispositivo e può anche offrire migliori prestazioni. Tra l’altro non viene incluso nel conteggio dei dispositivi, quindi può essere utilizzato anche se ci sono già cinque dispositivi collegati contemporaneamente alla VPN.

Ci sono però alcuni svantaggi. MediaStreamer non protegge il traffico tramite crittografia. Inoltre il provider Internet potrebbe rilevare il suo utilizzo. Infine permette di accedere solo ai cataloghi dei servizi statunitensi. L’utente deve registrare il suo indirizzo IP sul sito per ottenere l’indirizzo DNS di MediaStreamer da inserire nelle impostazioni di rete.

ExpressVPN riconoscerà automaticamente il dispositivo attraverso l’indirizzo IP registrato e permetterà di accedere a MediaStreamer. Grazie alla promozione in corso, l’abbonamento per un anno alla VPN può essere sottoscritto a 7,69 euro/mese (sconto del 35%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e Bitcoin. Eventualmente è possibile usufruire del rimborso garantito entro 30 giorni.