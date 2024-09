ExpressVPN torna in offerta speciale: 12 mesi + 3 mesi gratis (-49%)

Con ExpressVPN puoi contare su un servizio di rete virtuale privata che ti permette di accedere a numerosi vantaggi pensati per la sicurezza e la tua privacy online. Oggi puoi abbonarti al piano annuale con il 49% di sconto e ricevere anche 3 mesi gratis aggiuntivi sul tuo abbonamento.

Scopri i servizi di ExpressVPN

ExpressVPN ti offre la possibilità di sfruttare diversi vantaggi. Prima di tutto, nasconde il tuo indirizzo IP criptando il tuo traffico internet in modo che le terze parti, come hacker e provider di servizi, non riescano ad accedere e a monitorare le tue attività online.

Il sistema funziona tramite una crittografia AES-256, uno degli standard più diffusi e utilizzati in ambito VPN, con funzionalità come kill switch che blocca interamente il traffico se la connessione VPN dovesse cadere. Inoltre, grazie ai numerosi server a disposizione, puoi sfruttare ExpressVPN per accedere a siti web e piattaforme che potrebbero essere bloccate in alcuni paesi.

Con ExpressVPN, in ogni caso, potrai contare sempre su velocità di connessione elevate, in modo da poter navigare, scaricare ed eseguire streaming senza problemi. Facile e intuitiva da usare, la piattaforma è disponibile per diversi sistemi operativi, e ti permette di accedere anche ad altre funzioni aggiuntive, come il blocco degli annunci o il blocco dei tracker online.

A metà prezzo sul piano annuale e con 3 mesi aggiuntivi gratis metti quindi le mani su uno strumento potente per proteggere la tua privacy e migliorare la tua esperienza di navigazione online. Abbonati adesso con lo sconto di settembre.