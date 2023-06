ExpressVPN: così ottieni subito tre mesi gratis

Sono diverse le ragioni che spingono il team di ExpressVPN a presentarsi sulle pagine del proprio sito ufficiale come La miglior VPN per l’Italia . Tra queste, figurano gli accorgimenti studiati e introdotti per proteggere l’attività online, la possibilità di navigare in modo privato con un indirizzo IP del nostro paese o di qualsiasi altra parte del mondo e le diverse applicazioni messe a disposizione degli utenti. Si aggiunga poi la promozione in corso con tre mesi gratis per chi sceglie di sottoscrivere un abbonamento annuale.

L’offerta sulla VPN: tre mesi gratis con ExpressVPN

Come già accennato, la VPN è configurabile su pressoché tutti i device in circolazione, non solo i computer, gli smartphone e i tablet. La compatibilità è infatti garantita per i sistemi operativi Windows, macOS, Linux, Android, iOS e persino per i router. Non mancano poi le estensioni dedicate ai browser Chrome di Google, Edge di Microsoft e Firefox di Mozilla. L’impiego del sistema TrustedServer per la sicurezza e il supporto in live chat attivo 24/7 sono altri punti di forza.

A comporre la Virtual Private Network sono server distribuiti in 94 paesi del mondo, con velocità fino a 10 Gbps così da poter garantire prestazioni senza compromessi, anche per utilizzi particolarmente esigenti in termini di banda come il gaming e la produttività. La tecnologia Smart Location aiuta a trovare quello migliore a cui connettersi, ma si è sempre liberi di selezionarne uno a piacimento.

In merito all’Italia, di recente ExpressVPN (ottieni subito tre mesi gratis) ha lanciato un nuovo server a Napoli: lo ha fatto per celebrare il terzo scudetto ottenuto dalla squadra partenopea nella sua storia, trascinata dai gol di Osimhen, dalle giocate di Kvaratskhelia e dalle intuizioni di mister Spalletti. Queste le parole del vicepresidente Harold Li.

Siamo entusiasti di lanciare il server a Napoli in occasione della storica vittoria, per festeggiare con i tifosi, la squadra di calcio e i nostri clienti italiani. Questa nuova posizione server non solo rende omaggio all’amore della città per il calcio e alla storica vittoria dello scudetto, ma espande anche la nostra infrastruttura per offrire un’esperienza online più sicura e privata durante questa importante occasione e oltre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.