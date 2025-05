ExpressVPN: la VPN che funziona sempre al 61% di sconto

ExpressVPN è la VPN numero 1 in Italia per sicurezza e affidabilità. Con altre soluzione non riesci ad accedere ad alcuni siti web e ad alcune applicazioni. Grazie a ExpressVPN potrai accedere a tutto senza alcun blocco, limite o censura. Attivala subito al 61% di sconto! Si tratta di una promozione incredibile disponibile solo online.

La promozione è davvero interessante già così, ma attivandola oggi hai una sorpresa in più. Scegliendo il piano biennale ricevi altri 4 mesi gratis extra in regalo. Niente male vero? Tra l’altro, per i nuovi utenti, sono anche inclusi 30 giorni di garanzia per provare questo servizio senza preoccupazioni.

Ricapitolando, ExpressVPN oggi è la VPN in offerta speciale con il 61% di sconto, 4 mesi gratis con il piano di 2 anni, eSIM Gratis e fino a 5GB di dati e 30 giorni di garanzia per i nuovi clienti. Cosa stai aspettando? Attivala adesso! Si tratta di un’opportunità incredibile e imperdibile.

ExpressVPN è la VPN a protezione completa e zero problemi

Scegliendo ExpressVPN ti affidi alla VPN che offre protezione completa a 360° e zero problemi. La configuri con un solo clic su qualsiasi dispositivo e ottieni una protezione immediata per la tua privacy. Passi da un dispositivo a un altro senza interruzioni e proteggi fino a 8 device con un unico abbonamento. Attivala subito al 61% di sconto!

Grazie a questo servizio hai subito accesso ai suoi server in tutto il mondo per ottenere una connettività fluida e veloce. Inoltre, puoi accedere a tutti i contenuti globali in modo libero, senza blocchi regionali e censure. Addirittura puoi godere di connessioni più veloci e stabili a prescindere dalla posizione.

Inclusi in ExpressVPN non hai solo una VPN illimitata e potente, ma anche un gestore di password zero knowledge, controlli parentali, protocollo Lightway, protezione post-quantistica, Tecnologia TrustedServer e protezione dalle minacce come tracker, malware e siti dannosi.