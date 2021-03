Extender Netgear Wi-Fi dual band 15 dispositivi

In questo articolo vi proponiamo uno degli accessori più utili per casa e ufficio, in questo caso in una delle varianti dal rapporto qualità/prezzo imbattibile. Stiamo parlando del Wi-Fi extender Netgear EX6120, dal formato compatto, ma estremamente efficiente.

Wi-Fi extender Netgear EX6120: caratteristiche tecniche

Iniziando dal design, troviamo un formato estremamente compatto con fori di areazione che circondano l’intero profilo per ottimizzare la dissipazione del calore. Naturalmente la sua funzione primaria è quella di estendere la copertura della connessione wireless, andando a coprire le zone buie lasciate dal modem principale. In questo caso la copertura arriva a ben 80m2 permettendo di connettere fino a 15 dispositivi simultaneamente. La velocità di connessione arriva fino a 1200Mbps, motivo per cui è pienamente compatibile con connessioni in Fibra, grazie al sistema dual band. La velocità e la stabilità è invece garantita da ben due antenne esterne.

Per chi invece desidera collegare un dispositivo via cavo, per ottenere una velocità e stabilità che solamente la rete cablata riesce ad offrire, è presente una porta RJ45 sul lato del dispositivo. Infine non manca la possibilità di utilizzare il ripetitore come AP (Access Point). Questo permette di generare una seconda rete dedicata ai nostri dispositivi, con nome e password diversi da quella primaria. La configurazione in tutti i casi è estremamente semplice, grazie all’applicazione Nighthawk, che permette di effettuarla in pochi e semplici passaggi. Nel caso in cui venga utilizzato come extender basta semplicemente utilizzare il tasto WPS, e con un solo tocco avremo la rete pronta all’utilizzo con un singolo tocco.

Grazie alle offerte di oggi è acquistabile a soli 38,16 euro su Amazon con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.