Extender Wi-Fi 1200Mbps 3 in 1 Netgear in offerta

In questo articolo vi proponiamo uno dei prodotti che maggiormente raccolgono l’interesse di chi utilizza la rete wireless. Stiamo parlando naturalmente di un extender Wi-Fi, ma in questo caso uno dei “primi della classe”: il Netgear EX6120.

Wi-Fi Extender Netgear EX6120: caratteristiche tecniche

Partiamo dal design, estremamente compatto con una serie di prese d’aria su tutto il perimetro, per un’efficiente dissipazione del calore. Come ogni altro repeater la spina è integrata, quindi è sufficiente inserirlo in qualsiasi presa elettrica nel raggio del modem principale. È possibile coprire fino ad 80 metri quadrati e connettere fino a 15 dispositivi contemporaneamente, andando a coprire qualsiasi zona buia lasciata dal modem nell’intera stanza. Naturalmente è possibile acquistare più di un ripetitore per estendere la copertura in stanze (o piani) diversi. Grazie al pulsante WPS inoltre basterà un solo tocco per associare l’extender e renderlo immediatamente pronto all’uso.

A garantire la qualità della connessione ci pensano le due antenne esterne ed il sistema dual band, che fornisce una velocità di connessione fino a 1200Mbps. Il ripetitore inoltre può essere utilizzato come Access Point (AP). In questa modalità sarà possibile generare una nuova rete dedicata ai propri dispositivi, con nome e password diverse da quella principale. Non manca inoltre una porta RJ45 che permette di connette un dispositivo direttamente con cavo LAN oppure collegare il ripetitore via cavo al modem, in modo da ottenere maggiori velocità e stabilità della rete.

Grazie allo sconto del 15% proposto da Amazon, l’extender di Netgear è acquistabile per soli 38,16 euro.