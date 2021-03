Extender Wi-Fi 4 in 1 1200Mbps a meno di 30 euro

Se siete alla ricerca di un buon ripetitore per il Wi-Fi, ma senza investire cifre consistenti per un kit mesh, abbiamo la soluzione che fa per voi. Si tratta del Wi-Fi Extender Gobran 1200, un prodotto piccolo e compatto in grado di ampliare il segnale con una spesa decisamente contenuta.

Extender Wi-Fi Gobran dual band 1200Mbps: caratteristiche tecniche

Naturalmente la funzione primaria è quella di andare a coprire con il segnale wireless tutte le zone buie lasciate dal modem principale. Il dispositivo utilizza un sistema dual band che garantisce una velocità combinata fino a 1200Mbps. La connessione è estremamente semplice grazie alla spina integrata. Sarà sufficiente mettere il dispositivo in una presa di corrente nella stanza che intendiamo coprire con la rete wireless. Grazie al tasto WPS, basterà un semplice tocco per associarlo al modem, e la connessione sarà pronta per essere utilizza. Naturalmente in questo caso nome e password di rete rimarranno invariati.

Il dispositivo però possiede ben 3 ulteriori modalità di funzionamento. La prima è quella di router, grazie alle porte RJ45 che permettono di collegare il PC direttamente via cavo. In questo modo si ottiene una maggiore velocità e stabilità della rete. La seconda è quella di AP (Access Point) che permette di generare una rete privata. In questo caso otterremo una connessione separata dedicata esclusivamente ai nostri dispositivi, con nome e password diversi da quella principale. Non manca poi una modalità client che permette di usufruire della rete, mantenendo però la privacy degli utenti che vi accedono. Si tratta quindi di un dispositivo estremamente versatile, utile per ogni esigenza sia a casa che in ufficio.

Grazie alle offerte del giorno, è acquistabile su Amazon a soli 28,89 euro con uno sconto del 28% sul prezzo di listino.