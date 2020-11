Extender Wi-Fi di AVM scontato di 20 euro

Oggi vi suggeriamo uno dei migliori Wi-Fi extender disponibili su mercato, proposto in offerta da Amazon per il Black Friday. Stiamo parlando dell’AVM Fritz! Extender 2400, un ripetitore dual band capace di estendere il segnale nelle zone buie della casa non coperte dalla rete Wi-Fi.

AVM Fritz! Extender: caratteristiche tecniche

Quando parliamo di AVM senza dubbio qualità e prestazioni sono fuori discussione. Nel caso specifico l’extender offre velocità fino a 2400Mbps. L’utilizzo è molto semplice: basta collegare l’extender al modem primario attraverso il tasto WPS e la rete sarà pronta per l’utilizzo. Non manca tuttavia una porta Gigabit LAN. In questo modo potremo sia trasformare una rete esclusivamente cablata in rete Wi-Fi, sia garantire maggiore velocità e stabilità a quest’ultima.

Uno degli aspetti più interessanti di questo prodotto è sicuramente il supporto alla rete mesh. Possiamo infatti acquistare più di un ripetitore e configurare una vera e propria rete mesh collegandoli tra loro. Questa è senza dubbio una soluzione molto comoda per chi desidera coprire in modo semplice tutta la cosa con la rete wireless. Comoda inoltre la presenza di un LED posto nella parte frontale che segnalerà se la posizione scelta sia adeguata o meno rispetto al modem.

Grazie all’offerta di Amazon, è possibile acquistare l’AVM Fritz! Extender a 69,99 euro con il 22% di sconto sul prezzo di listino.