Extender Wi-Fi di Xiaomi a soli 12,99 euro

Oggi Amazon propone uno dei migliori extender Wi-Fi per qualità/prezzo, di uno dei marchi più apprezzati dagli appassionati di informatica e tecnologia. Parliamo naturalmente di Xiaomi, ed in particolare dello Xiaomi Mi Wi-Fi Extender Pro.

Xiaomi Mi Wi-Fi Extender: caratteristiche tecniche

Si tratta di uno degli accessori più semplici ed immediati della categoria. È sufficiente collegare il ripetitore in una presa di corrente ed il gioco è fatto. Il repeater infatti possiede una funzione di rilevamento intelligente della rete, che rileverà automaticamente la connessione e ne estenderà il segnale. In questo modo riusciremo a coprire in modo semplice e veloce le zone buie della casa o dell’ufficio. Nome e password di rete invece rimarranno invariati, senza alterare quindi le modalità di accesso.

L’extender garantisce velocità fino a 300Mbps mentre la qualità e la stabilità della rete sono affidate a due antenne esterne. Parliamo quindi di un accessorio estremamente utile nei casi in cui risulti insufficiente la copertura del modem primario. L’extender di Xiaomi infatti è compatibile con qualsiasi modem sul mercato, mentre gode di funzionalità aggiuntive se abbinato ai modem appartenenti alla gamma.

A soli 12,99 euro su Amazon, con uno sconto di 5 euro sul prezzo di listino, è senza dubbio uno dei migliori extender che potrete acquistare in questa fascia di prezzo.