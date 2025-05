EXTRA SMALL: Mini PC con CPU Intel e Windows a soli 99 euro

Le dimensioni di questo Mini PC sono talmente compatte da andare addirittura oltre il concetto stesso di Mini PC: al prezzo di soli 99 euro puoi acquistare Sharevdi G5. Occupa solo 6,2×6,2×4,2 centimetri e pesa 136 grammi. È tanto compatto da poterlo tenere sul palmo della mano o in tasca, portandolo comodamente ovunque e trasformando qualsiasi monitor o televisore in una postazione per il lavoro o l’intrattenimento.

Sharevdi G5 è un Mini PC davvero, davvero molto compatto

Al suo interno trova posto un comparto hardware del tutto paragonabile a quello di un computer desktop. C’è ad esempio il processore Intel Celeron J4125 con ‎GPU Intel UHD Graphics 600, affiancato da 8 GB di RAM DDR4 e da un’unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati. A questo si aggiungono i moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless. Sul case sono inoltre presenti due porte USB Type-A, una USB-C, lo slot microSD, il jack audio e l’uscita HDMI con supporto alla risoluzione 4K. Il sistema operativo è Windows ed è anche molto attento al risparmio energetico, consumando solo 10 W durante il funzionamento. Scopri di più nella descrizione completa.

Ordinalo adesso per riceverlo direttamente a casa tua entro un paio di giorni con la consegna gratuita. È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon, senza passare da intermediari.

Al prezzo di soli 99 euro, Sharevdi G5 è un ottimo affare, da mettere sulla propria scrivania. Nella confezione sono inclusi un cavo HDMI per il collegamento al monitor, il manuale utente e l’adattatore per l’alimentazione.