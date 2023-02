Extraordinary: guarda la serie in streaming

Extraordinary è una nuova serie, appena uscita in streaming e in grado di conquistare chi ha avuto modo di vederla. Si tratta di una produzione britannica, disponibile dalla scorsa settimana su Disney+. Si compone di otto episodi, già tutti distribuiti. Affronta un tema che, chi più chi meno, interessa ognuno di noi: l’ansia sociale. E lo fa integrando nella trama una cosa molto particolare: i superpoteri. Infatti, ognuno, al compimento del diciottesimo anno di età, ne ottiene uno. Vale per tutti, tranne che per la protagonista.

Non anticipiamo altro per non correre il rischio di inciampare in spoiler, invitando però alla visione del trailer distribuito dalla piattaforma, così da poter capire in che modo e con quale stile è affrontata una questione parecchio delicata. Aggiungiamo solo che, sull’aggregatore Rotten Tomatos, è stata in grado di raccogliere un rating pari al 100% da parte della critica e del 91% dal pubblico, a testimonianza della sua qualità. Pronto alla maratona di streaming che ti attende?

Dando uno sguardo al cast di attori troviamo Máiréad Tyers nei panni di Jen, Sofia Oxenham in quelli di Carrie, Bilal Hasna che interpreta Kash e Luke Rollason a cui è stato affidato il ruolo di Jizzlor.

