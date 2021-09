Extreme Security ZoneAlarm: Antivirus SPAZIALE in SCONTO!

L'antivirus Extreme Security di ZoneAlarm è attualmente in offerta a soli 33,35 euro grazie al nostro coupon. In pratica potrete risparmiare quasi 17 euro per uno dei più funzionali ed affidabili antivirus presenti nel mercato. Il prodotto in questione è assolutamente una garanzia! La promo che vi proponiamo oggi non è da lasciarsela scappare!

Extreme Security ZoneAlarm: i dettagli

Questa soluzione, disponibile ad un prezzo incredibile per proteggere un dispositivo, permette di prevenire attacchi al vostro dispositivo e permette inoltre di eliminare eventuali malware presenti

Con l'antivirus in questione potrete dormire notti tranquille, questo perché utilizza un grado di protezione superiore alla norma. Inoltre, è disponibile un firewall di livello avanzato che consente di navigare in totale sicurezza ed anonimato per prevenire furti di identità online, sempre più frequenti oggigiorno.

L'efficacia di questo antivirus di ZoneAlarm è garantita dai vari test condotti da AV Test, VB Bulletin ed AV Lab. I punteggi ottenuti sono davvero sopra alla media.

Scegliere di acquistare questo software antivirus è forse l'opzione più oculata e sensata da fare se volete proteggere il vostro device senza alcun compromesso.

Oltre alla protezione contro virus e malware, Extreme Security è anche un ottimo anti Phishing e Ransomware. Queste due opzioni servono a proteggerti quando sei connesso a delle reti pubbliche e magari stai operando online con la tua carta di credito. Se ancora non siete del tutto convinti che questa possa essere una soluzione adatta alle vostre esigenze è disponibile la formula soddisfatti o rimborsati. Grazie a questa feature è possibile provare l'antivirus e dopo 30 giorni chiedere il rimborso.

Inoltre, un valore aggiunto che troviamo in questo potente ed efficace software antivirus è sicuramente l'assistenza clienti, disponibile 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno. L'antivirus in questione è anche adatto ai gamer, questo perché possiede un'interessante chicca che evita di incidere negativamente nelle prestazioni del gaming online.