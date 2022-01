Exynos 2200: Samsung posticipa il lancio

Samsung aveva comunicato a fine dicembre che ieri avrebbe annunciato il nuovo processore Exynos 2200 con GPU AMD Radeon. Ma per quale ignoto motivo, ciò non è avvenuto. Secondo un noto leaker, il produttore coreano ha deciso di posticipare il lancio. Un altro leaker afferma che il SoC non verrà integrato negli smartphone della serie Galaxy S22.

Galaxy S22 con Snapdragon 8 Gen 1 in tutto il mondo?

Samsung ha ricevuto in passato molte critiche sulla decisione di offrire gli smartphone delle serie Galaxy S con due processori differenti. Vari test hanno infatti dimostrato che le prestazioni del suo chip Exynos sono inferiori a quelle dello Snapdragon di Qualcomm. Stavolta il gap sarebbe stato colmato, almeno per la sezione grafica, considerato l'uso della GPU AMD Radeon basata sull'architettura RDNA 2.

La data di lancio (11 gennaio 2022) era stata confermata ufficialmente con un tweet pubblicato il 30 dicembre 2021 che evidenziava le prestazioni superiori durante l'esecuzione dei giochi. Quel messaggio è stato cancellato, ma si può vedere sul sito della Wayback Machine. Samsung non ha spiegato perché l'evento è stato annullato.

Il noto leaker Ice universe ipotizza che l'annuncio è stato posticipato. Il debutto della serie Galaxy S22 è previsto per l'8 febbraio, quindi la presentazione del SoC potrebbe avvenire entro fine mese o contestualmente ai nuovi smartphone. Un altro leaker afferma però che il chip Exynos 2200 potrebbe essere annunciato in futuro, ma è certo che non verrà integrato nei Galaxy S22. Ciò significa che in tutte le versioni distribuite nel mondo ci sarà solo lo Snapdragon 8 Gen 1.