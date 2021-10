F-Secure ID PROTECTION: sconto fino al 33%

Oltre a quella per FREDDOME VPN, l'azienda finlandese propone un'altra interessante promozione per il software F-Secure ID PROTECTION che permette di conservare al sicuro le password. Gli utenti possono scegliere quattro piani di abbonamento, ottenendo un risparmio fino al 33%.

F-Secure IP PROTECTION: 39,90 euro per 5 device

Come si deduce dal nome, F-Secure ID PROTECTION garantisce la protezione dell'identità online. Il furto degli account e altri dati personali è molto frequente, quindi è fortemente consigliato l'uso di un software come quello dell'azienda finlandese. Gli utenti possono memorizzare tutte le credenziali di login e sfruttare il riempimento automatico per evitare la scrittura a mano libera.

Il software può rilevare se la password è troppo debole o se è stata già utilizzata, consentendo di generare una nuova password più robusta. Grazie al monitoraggio continuo del dark web, ID PROTECTION può individuare la presenza delle informazioni personali (rubate durante uno dei tanti “data breach”) e mostrare un avviso in tempo reale all'utente.

ID PROTECTION è compatibile con Windows, macOS, Android e iOS. F-Secure offre abbonamenti per un mese o un anno e per cinque o dieci dispositivi. L'offerta migliore è attualmente rappresentata dall'abbonamento annuale per cinque dispositivi: 39,90 euro, invece di 59,90 euro (sconto del 33%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal o bonifico. Eventualmente è possibile sfruttare la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.