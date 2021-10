F-Secure SAFE: antivirus completo a un prezzo competitivo

Proteggere computer e altri dispositivi elettronici da potenziali malware e ransomware è essenziale. Sul mercato vengono proposti continuamente software che si occupano proprio di tutto ciò. I migliori antivirus, però, non sono sempre così tanto accessibili dal punto di vista monetario. Anzi, nella maggior parte dei casi i prezzi restano alquanto elevati in confronto alle funzionalità offerte. Fortunatamente, non mancano alternative come l’antivirus F-Secure SAFE, ora disponibile a 79,90 Euro ma dal pacchetto estremamente interessante.

Antivirus F-Secure SAFE, prezzi e dettagli tecnici

F-Secure SAFE è un software per la sicurezza di PC, Mac, smartphone Android e iOS che offre una vasta gamma di funzionalità. Sia nel caso del programma per computer che nell’app per dispositivi mobili, esso propone innanzitutto il classico antivirus con protezione in tempo reale da virus, trojan, ransomware e spyware. Nel pacchetto sono incluse però anche misure di sicurezza per l’online banking e i pagamenti su siti di e-commerce. Inoltre, non mancano filtri per gestire la navigazione in rete dei più piccoli.

Gli sviluppatori dell’antivirus F-Secure SAFE hanno pensato anche ai gamer. Gli amanti dei videogiochi potranno utilizzare il software senza subire cali di performance durante l’attività di gioco o durante lo streaming, grazie alla “modalità Gaming” dedicata. Infine, non si può fare a meno di notare che il team di F-Secure offre supporto gratuito ai clienti, un plus certamente gradito.

Venendo ai prezzi, l’antivirus F-Secure SAFE viene proposto a 79,90 Euro IVA inclusa per il pacchetto annuale con copertura fino a 5 dispositivi. Le opzioni selezionabili, però, sono molte: potrete anche scegliere una copertura limitata a un numero inferiore di dispositivi, pagando quindi 59,90 Euro IVA inclusa. O ancora, potrete optare per i 24 mesi di servizio su 5 dispositivi, dal costo pari a 99,90 Euro IVA inclusa.

Come tanti altri servizi analoghi, anche F-Secure garantisce il rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto nel caso in cui l’antivirus non dovesse soddisfarvi. Altrimenti, potrete provare la versione premium gratuitamente per 30 giorni su 3 dispositivi prima di procedere con il pagamento.