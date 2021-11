F-Secure naviga anonimo e proteggi PC con VPN e antivirus al 50% in meno

F-Secure vuole fare le cose in grande per la Black Week, settimana di grandi sconti allargata a qualsiasi piattaforma di e-commerce e servizio disponibile online e nei negozi retail. Nel caso della società di sicurezza, i prodotti in offerta sono FREEDOME VPN e TOTAL. Il primo è una Virtual Private Network, mentre il secondo è un pacchetto completo con antivirus, VPN e molto altro con prezzi a partire da 24,95 Euro. Attenzione, però, perché l'offerta vale solo per nuovi clienti!

F-Secure: tutte le offerte disponibili per il Black Friday!

Chi vorrà soltanto navigare nel completo anonimato potrà affidarsi a F-Secure FREEDOME VPN. Questo servizio è utile per viaggiare nei mari del World Wide Web nascondendo il proprio indirizzo IP per impedire l’identificazione del dispositivo usato e dell’utente. Tra le funzionalità avanzate disponibili troviamo Split Tunneling, utile alla suddivisione delle app tra quelle connesse alla VPN e quelle non connesse, ma anche Kill Switch per bloccare l’accesso a Internet nel momento in cui la VPN risulta avere problemi.

La compatibilità di FREEDOME VPN è prevista per computer Windows, macOS, smartphone Android, iOS e anche Android TV. I prezzi specifici del servizio F-Secure partono da 24,95 Euro nel caso dell’utilizzo annuale su massimo tre dispositivi. Altrimenti, potrete aumentare il periodo di utilizzo a due anni pagando 39,95 Euro. Altro piano prevede il supporto a 5 dispositivi per 2 anni a 49,95 Euro. I tagli di prezzo sono sempre del 50%.

Alternativa importante è F-Secure TOTAL, piano che include in un’unica iscrizione la detta VPN, un password manager e un antivirus. Se volete quindi andare all-in proteggendo il vostro PC da ogni minaccia, questo è il pacchetto che fa per voi. Grazie all’antivirus premium firmato F-Secure potrete bloccare malware, ransomware e altre minacce tempestivamente, monitorando di continuo lo stato del vostro computer. Con il password manager, invece, potrete salvarle vostre password e proteggerle per utilizzarle rapidamente quando necessario.

I costi in questo caso ammontano a minimo 39,99 Euro con copertura fino a 3 dispositivi per un anno. Aumentando a due anni, dovrete pagare 59,99 Euro. Passando a 5 dispositivi, sempre per due anni, costerà invece 79,99 Euro.