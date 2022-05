F-Secure: sconto del 50% sulla suite di sicurezza

L’evoluzione del web ha portato questo universo ad offrire una quantità enorme di opportunità. Dall’intrattenimento al lavoro, fino all’istruzione: la rete offre un raggio d’azione molto ampio e capace di soddisfare molte necessità.

Con l’evolversi della rete però, sono aumentati anche i pericoli. I virus informatici, fino a pochi anni fa piuttosto basilari, oggi si sono affinati e sono diventati minacce ben più complesse. Adware, malware e ransomware sono presenti in numero massiccio e, attraverso il lavoro instancabile degli hacker, risultano sempre più difficili da tenere sotto controllo.

In un contesto come questo, un antivirus che si rispetti deve dimostrarsi capace di restare al passo con i tempi. Anzi, il concetto classico di antivirus è forse superato.

Oggi, strumenti come F-Secure, offrono non un semplice software ma una serie di utility in grado di intervenire a 360 gradi su tutto ciò che è la sicurezza online.

F-Secure è lo strumento ideale per rendere sicura le proprie attività online

L’immancabile strumento per la rilevazione e l’eliminazione di virus e malware, ovviamente, non può mancare. In tal senso, F-Secure offre un sistema in grado anche di bloccare i siti web malevoli, evitando che gli stessi vadano a sottrarre informazioni sensibili all’utente.

La VPN integrata risulta un altro fattore di vanto per questa suite. Si tratta di un metodo che, attraverso la crittografia, protegge qualunque scambio dati che coinvolge il computer locale. Il gestore di password, in tal senso, rende ancora più sicura la navigazione e i servizi che l’utente frequenta abitualmente online.

A queste funzioni viene abbinata anche un sistema per ottimizzare streaming e gaming online: una funzione utile per chi usa spesso il computer nei momenti di svago. Infine, il controllo genitori avanzato, rappresenta un modo per proteggere i navigatori più giovani da siti e contenuti non adatti alla loro età.

Una serie di soluzioni perfette per qualunque tipo di utenza che, grazie all’offerta attuale, è disponibile con lo sconto del 50%. Ciò significa che F-Secure può proteggere un dispositivo al costo di 39,99 dollari all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.