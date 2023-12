F1 23 per PlayStation 5 è scontato del -56% su Amazon!

Con F1 23, Codemasters presenta il nuovo apice dell’esperienza di guida per gli appassionati della Formula 1, arricchendo il mondo delle corse con una serie di funzionalità e miglioramenti senza precedenti. La modalità narrativa Braking Point, protagonista dell’edizione precedente, ritorna in F1 23 in una forma ancora più avvincente. Qui, i giocatori si calano nei panni di un giovane pilota di Formula 2, impegnato a scalare le gerarchie fino a raggiungere la Formula 1, affrontando sfide sia in pista che nella vita di tutti i giorni.

Due nuovi circuiti entrano a far parte della scuderia di F1 23: il Las Vegas Street Circuit, con gare notturne attraverso un percorso cittadino caratterizzato da curve e dislivelli avvincenti, e il Losail International Circuit in Qatar, un tracciato tecnico e veloce. La manovrabilità delle vetture ha subito un notevole miglioramento, grazie al feedback fornito direttamente dalle scuderie di Formula 1. Sia che si utilizzi un controller o un volante, le vetture offrono ora una guida ancora più realistica, richiedendo una maggiore abilità di guida.

Dopo nove anni di assenza, le bandiere rosse fanno il loro trionfale ritorno in F1 23. Questo elemento, che interrompe la gara e costringe i piloti a rientrare ai box, aggiunge un livello inedito di strategia e imprevisti alle competizioni. L’introduzione di F1 World, un nuovo hub centrale, poi, apre le porte a un’esperienza completamente nuova. Qui, i giocatori possono personalizzare il proprio avatar, esplorare il vasto mondo della Formula 1 e accedere a tutte le modalità di gioco in un’unica piattaforma avvincente.

