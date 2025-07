Giro record per lo sconto su F1 25 (PS5): è minino storico

Il gioco ufficiale del campionato di Formula 1 è al suo prezzo minimo storico su Amazon: è F1 25, nella sua edizione standard e nella versione per la console PS5. Include circuiti realmente esistenti ricostruiti con modelli scansionati al laser, un nuovo capitolo della Braking Point, una gestione migliorata del team con la Carriera Scuderia 2.0 e nuovi eventi per il co-op online.

Tra gli altri punti di forza che vale la pena segnalare ci sono il supporto al feedback aptico e ai grilletti adattivi per sentirsi al centro dell’azione grazi alle vibrazioni reattive del controller wireless DualSense, il framerate che arriva a 120 fps per una fluidità sempre impeccabile, il ray tracing per dar vita a replay dallo stile cinematografico, i caricamenti ultraveloci (proprio come le monoposto) e la tecnologia Tempest 3D AudioTech per percepire ogni dettaglio con la diffrazione e riflessione dei suoni. Dai un’occhiata alla scheda del titolo per saperne di più.

Grazie allo sconto del 33% sul listino ufficiale puoi acquistare la tua copia di F1 25 per PS5 al prezzo minimo storico di 53,99 euro (invece di 79,99 euro). Non è mai stato così conveniente. La versione per Xbox Series X/S costa invece 57,99 euro (-28%). Ti segnaliamo infine che il voto medio assegnato tramite recensioni sull’e-commerce da chi lo ha già messo alla prova è molto alto: 4,6 stelle su 5. Quello dell’aggregatore Metacritic, secondo i pareri della stampa specializzata, è invece 80/100.