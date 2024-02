F1 Bahrain qualifiche, come vederle in diretta

Ci siamo, l’appuntamento con la nuova stagione di F1 è finalmente arrivato. Guarda le qualifiche del Gran Premio in Bahrain in diretta streaming su NOW con inizio alle ore 17:00 di venerdì 1 marzo. Le prove libere si svolgono invece su tre turni, a partire da giovedì 29 febbraio alle ore 12:30. La gara è prevista in via eccezionale per la giornata di sabato, il 2 marzo alle ore 16:00.

La diretta streaming delle qualifiche F1 in Bahrain

L’asfalto del circuito di Manama è pronto ad accogliere le 20 monoposto che si daranno battaglia nel mondiale. Grande favorita dai pronostici è ancora al Red Bull, con il campione in carica Max Verstappen di nuovo nei panni del pilota da battere, dopo aver ottenuto il titolo per tre volte consecutive. Puoi vivere tutte le emozioni della Formula 1 semplicemente attivando l’abbonamento alla piattaforma.

La prossima tappa del campionato andranno in scena tra una settimana a Gedda, in Arabia Saudita. Potrai vederla con la stessa sottoscrizione.

Ferrari, un nuovo inizio: la SF-24 in pista

La Ferrari ci riprova con la nuova SF-24, nelle mani di Charles Leclerc e Carlos Sainz, prima della rivoluzione del prossimo anno che vedrà Lewis Hamilton (ora alla Mercedes) guidare la Rossa. Le prime sensazioni sono buone, i test hanno restituito risultati incoraggianti.

Per vedere in streaming tutta la Formula 1 (e non solo) puoi scegliere tra il Pass Sport e l’opzione che include anche il Pass Entertainment, con prezzi a partire da soli 6,99 euro al mese. Il primo dei due pacchetti include anche il grande calcio di Serie A, Champions League, Europa League e Conference League oltre a MotoGP, tennis, basket e tanto altro. Con il secondo, invece, puoi guardare serie TV nazionali e internazionali, produzioni originali e i film più attesi. Per saperne di più dai uno sguardo alla pagina dedicata.

Come vedere il Gran Premio in streaming dall’estero

Anche se ti trovi all’estero, puoi vedere il Gran Premio del Bahrain in diretta streaming con la telecronaca in italiano. Come? È sufficiente affidarsi a un servizio come NordVPN (oggi in forte sconto) per collegarsi alla piattaforma passando da un server del nostro paese.

Ecco i passi da seguire per non perdere nemmeno un attivo del campionato di Formula 1, ovunque ti trovi.

Aprire l’applicazione di NordVPN sul dispositivo scelto per la visione;

collegarsi a uno dei server italiani messi a disposizione del servizio;

avviare lo streaming del contenuto.