F1: Come vedere il GP del Giappone in streaming dall'estero

Il mondiale di F1 è giunto alla sua quarta tappa: in questo fine settimana, dopo la pausa dello scorso weekend, va in scena il GP del Giappone sul circuito di Suzuka. Lo puoi vedere in diretta su NOW e in streaming dall’estero con un servizio come NordVPN, senza rinunciare alla telecronaca in italiano.

Guarda il GP del Giappone di F1 in streaming, anche dall’estero

Prenderà il via domenica 7 aprile, quando in Italia saranno le 7 del mattino. Le due rosse Ferrari hanno girato bene fin dalle prove libere del venerdì, tanto da spingere il campione in carica Verstappen ad ammettere che gli avversari si sono avvicinati . Il pilota olandese è comunque in pole position con la sua Red Bull, seguito dal compagno di scuderia Perez, mentre la seconda file è di Norriz e Sainz. Delusione per Leclerc, che partirà ottavo. Questo lo schieramento al via per la gara che puoi guardare live sui tuoi dispositivi.

Ricapitolando, ecco i pochi e semplici passi da seguire per guardare il GP del Giappone di F1 in streaming dall’estero, senza rinunciare alla telecronaca in italiano grazie all’abbonamento di NOW.

Apri l’applicazione di NordVPN (in forte sconto) sul dispositivo che hai scelto per vedere la gara; collegati a uno dei server italiani scegliendo tra quelli disponibili, così da ottenere un indirizzo IP localizzato nel nostro paese; avvia lo streaming su NOW per goderti lo spettacolo della Formula 1.

Se scegli di attivare oggi l’abbonamento a NordVPN puoi approfittare di uno sconto record fino al 71% sul piano biennale, ottenendo inoltre tre mesi di servizio extra, completamente gratis. Tra gli strumenti inclusi, oltre alla Virtual Private Network composta da migliaia di server in tutto il mondo, ci sono anche la protezione dai malware, il blocco del tracciamento, un password manager multipiattaforma e 1 TB di spazio sul cloud.