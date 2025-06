F1, GP Canada 2025: a che ora e dove vederlo

Questo weekend torna la Formula 1 con il Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale 2025. Al comando della classifica piloti c’è l’australiano Oscar Piastri con 186 punti, seguito a dieci lunghezze di distanza da Lando Norris. Più staccato il campione del mondo in carica Max Verstappen, in ritardo di 49 punti rispetto al pilota della McLaren. Soltanto quinto Charles Leclerc a quota 94 punti, di fatto già “doppiato” da Piastri dopo appena dieci corse.

Il Gran Premio del Canada di Formula 1 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW. Proprio la piattaforma streaming offre al momento il pass più conveniente per seguire l’intera stagione di F1 più tutto lo sport di Sky: il pacchetto Sport è in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro, con accesso a tutti gli appuntamenti sportivi di Sky tra cui MotoGP, NBA, Champions League e l’intera stagione di tennis.

Gli orari del Gran Premio del Canada di F1

Si parte venerdì con le prime due sessioni di prove libere: la prima alle 19.30, la seconda alle 23.00. Nella giornata di sabato appuntamento alle 18.30 con le terze libere, alle 22.00 scatteranno invece le qualifiche. Infine, domenica la gara prenderà il via alle 20.00.

Ecco dunque il riepilogo del weekend.

Venerdì 13 giugno

19.30 – prima sessione di prove libere

23.00 – seconda sessione di prove libere

Sabato 14 giugno

18.30 – terza sessione di prove libere

22.00 – qualifiche

Domenica 15 giugno

20.00 – gara

Dove vedere il Gran Premio del Canada

Tutto il weekend di gara del Gran Premio del Canada sarà visibile in diretta su Sky Sport F1 (canale 207 di Sky) e in streaming su NOW. La telecronaca sarà affidata come sempre a Carlo Vanzini. Al suo fianco ci saranno l’ex pilota di F1 Marc Gené e il giornalista Roberto Chinchero, mentre per le analisi tecniche spazio a Ivan Capelli e Matteo Bobbi. Gli approfondimenti pre e post gara saranno a cura di Davide Camicioli e Vicky Piria.