F1, GP d'Olanda: orari e dove vederlo in streaming

Con il GP d’Olanda si riapre il mondiale di F1: guardalo in streaming su NOW. Conclusa la sosta estiva, Verstappen è pronto a difendere la prima posizione in classifica dall’avanzata di Norris su McLaren, dopo aver fatto registrare prestazioni al di sotto delle aspettative sulla sua Red Bull. C’è attesa anche per capire come Leclerc e la sua Ferrari potranno affrontare l’ultima parte della stagione. Una gara da seguire in diretta, per un campionato mai così combattuto da molto tempo.

GP d’Olanda di F1: guardalo in streaming

Il weekend si apre all’insegna della pioggia e del forte vento, tanto da mettere in discussione l’inizio delle prove libere. A guardare il circuito di Zandvoort non sembra il mese di agosto. Si riparte dalla vittoria assegnata a Hamilton dopo il Gran Premio di Spa, in seguito alla squalifica di Russel, nonostante il pilota Mercedes abbia tagliato per primo il traguardo. Si torna in pista, goditi lo spettacolo della Formula 1 sulla piattaforma di Sky.

Prove, qualifiche e gara: tutti gli orari

Di seguiti gli orari della tre giorni del GP d’Olanda di F1, da seguire in diretta streaming su NOW. Si inizia oggi, venerdì 23 agosto, per andare avanti fino a venerdì 25.

Venerdì 23 agosto dalle 12:30 alle 17:25 con i primi due turni delle prove libere;

sabato 24 agosto dalle 11:30 con il terzo turno delle prove libere alle 15:00 con le qualifiche;

domenica 25 agosto alle 15:00 con la gara.

