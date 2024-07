F1 GP Ungheria: quando e dove vederlo in streaming

Il Mondiale F1, con la stagione 2024, continua oggi con il GP d’Ungheria. Dopo una settimana di riposo per i piloti eccoci qui con la nuova tappa del campionato. Si prepara una domenica ricca di emozioni. Vuoi vedere la gara in diretta esclusiva? Seguila in TV su Sky Sport F1 o in streaming su NOW TV. Grazie a quest’ultima soluzione puoi vederla anche in viaggio sui tuoi dispositivi mobili come a casa dal divano su smart TV. Attiva PASS SPORT in offerta speciale.

A partire da soli 14,99€ al mese hai il grande sport di Sky disponibile in streaming live e on demand. Un prezzo davvero competitivo, tra i più convenienti sul mercato per l’offerta proposta. Oltre alla Formula 1 e alla MotoGP in diretta esclusiva, hai anche il grande tennis, le coppe europee UEFA, la Serie A, la Serie C, il basket con NBA e Play Off, il golf e molto altro ancora. Cosa stai aspettando?

F1 Ungheria: il calendario completo su Sky e NOW

La F1 scende in pista con il GP d’Ungheria oggi. La gara inizierà alle ore 15:00 quando i semafori si spegneranno e le monoposto sfrecceranno tutte verso la vittoria. Guardala in diretta streaming su NOW attivando PASS SPORT in offerta speciale. La differita verrà trasmessa su TV 8 alle 18:00. Vediamo ora il calendario completo della giornata di Formula 1 in Ungheria:

13:30 Paddock Live;

15:00 GP Ungheria ;

; 17:00 Paddock Live;

17:30 Debriefing;

18:15 Race Anatomy.

Insomma, una giornata all’insegna dei motori e delle grandi emozioni dalla griglia di partenza fino al traguardo con la bandiera a scacchi. Chi vincerà questa gara? Scoprilo guardandola in diretta streaming grazie a NOW TV.