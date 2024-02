FA CUP, Aston Villa-Chelsea: dove vederla in streaming

Mercoledì 7 febbraio, alle ore 21:00, si giocherà l’incontro valido per il quarto turno di FA Cup tra Aston Villa e Chelsea. Il match sarà trasmesso in streaming su DAZN con il piano Standard. La piattaforma online detiene i diritti televisivi della prestigiosa coppa inglese, con la possibilità per gli abbonati di rivedere anche gli incontri terminati grazie alla sezione on demand.

In seguito al pareggio di fine gennaio, le due formazioni tornano ad affrontarsi a Villa Park per staccare il pass valido per il quinto turno. In caso di ulteriore pareggio al termine dei tempi regolamentari, la partita si protrarrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Dove vedere Aston Villa-Chelsea di FA Cup in streaming

Il replay del quarto turno di FA Cup tra Aston Villa e Chelsea sarà visibile in streaming su DAZN. Per vedere la partita occorre attivare il piano Standard, disponibile a partire da 34,99 euro al mese su questa pagina scegliendo la formula Annuale con pagamento dilazionato.

Queste le probabili formazioni alla vigilia del match:

Aston Villa (4-4-2): Martinez; Moreno, Lenglet, Konsa, Cash; Bailey, Luiz, Kamara, McGinn; Watkins, Diaby. Allenatore: Unai Emery.

Chelsea (4-2-3-1): Petrovic; Chilwell, Badiashile, Disasi, Gusto; Fernandez, Chukwuemeka; Mudryk, Nkunku, Palmer; Jackson. Allenatore: Pochettino.

I padroni di casa allenati dal tecnico Unai Emery sono in piena emergenza infortuni. Oltre al forfait del nuovo acquisto Morgan Rogers, l’ex allenatore del Siviglia deve fare a meno anche degli infortunati Zaniolo, Buendia, Mings, Duran, Pau Torres e Digne.

Gli ospiti si presentano invece con la migliore formazione possibile, nonostante manchino Fofana, Lavia, Cucurella, Sanchez e Ugochukwu. Per i Blues, protagonisti fin qui di una stagione ben al di sotto delle aspettative iniziali, la FA Cup è un obiettivo fondamentale, dato che un successo garantirebbe loro l’accesso in Europa League.

Attiva il piano Standard di DAZN per guardare in streaming il match Aston Villa-Chelsea di FA Cup. L’orario di inizio della gara è fissato per le ore 21:00 del 7 febbraio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.