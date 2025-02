FAA cancella contratto con Verizon e sceglie Starlink?

Secondo le fonti di Bloomberg e Washington Post, la FAA (Federal Aviation Administration) degli Stati Uniti potrebbe annullare il contratto sottoscritto con Verizon e scegliere Starlink come fornitore del sistema di comunicazione per il controllo del traffico aereo.

Conflitto di interesse

La FAA è l’agenzia governativa che sovrintende ogni aspetto riguardante l’aviazione civile negli Stati Uniti e le acque internazionali circostanti. Negli ultimi anni ha avviato indagini sui lanci dei razzi di SpaceX e rilasciato le relative licenze. Da fine gennaio è guidata da Chris Rocheleau, nominato da Donald Trump.

La settimana scorsa sono stati licenziati circa 350 dipendenti. Il Segretario del Dipartimento dei Trasporti ha confermato che un team di SpaceX avrà il compito di aggiornare l’attuale sistema di controllo del traffico aereo.

Bloomberg aveva rivelato che la FAA ha ricevuto 4.000 terminali Starlink per aggiornare l’infrastruttura di comunicazione. Il 25 febbraio, Elon Musk ha scritto su X che il sistema di Verizon non funziona e quindi mette in pericolo i viaggiatori.

La FAA ha comunicato che potrebbe usare Starlink in Alaska. Musk ha chiarito ieri che l’attuale sistema di comunicazione è stato realizzato da L3Harris e non da Verizon. Ha inoltre sottolineato che i terminali Starlink sono stati inviati senza costi a carico dei contribuenti.

Il contratto da 2,4 miliardi di dollari con Verizon è stato sottoscritto dalla FAA nel 2023 e sono ancora in corso i test del nuovo sistema. Secondo le fonti di Bloomberg e Washington Post, l’accordo potrebbe essere cancellato.

Ciò comporterebbe però costi per il governo in termini di penali e quasi certamente l’avvio di contenziosi legali. Tra l’altro, la scelta di un nuovo contratto dovrebbe essere fatta tramite gara d’appalto. L’unica certezza è un enorme conflitto di interesse da parte di Musk.