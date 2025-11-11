 La fine di un'era: Meta rimuove il pulsante Like di Facebook dai siti
Dopo anni di onorato servizio, i pulsanti Like e Commenta di Facebook stanno per sparire dai siti web: Meta spiega la sua decisione.
Business Internet
Google AI Studio

Presto diremo addio al pulsante Like (Mi piace) e a quello Commenta di Facebook che per lungo tempo abbiamo visto comparire sulle pagine dei siti web. L’annuncio è giunto direttamente da Meta, rivolto agli sviluppatori. È il segno di un’evoluzione inevitabile per il mondo online e per quello social, delle modalità di interazione con i contenuti.

Meta: addio al pulsante Like sui siti esterni

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 10 febbraio 2026, a stretto giro. Da lì in poi, chi ha utilizzato uno dei plugin messi a disposizione da Meta per integrare i pulsanti sulle proprie pagine, semplicemente li vedrà sparire. Tecnicamente, saranno visualizzati come un elemento invisibile di 0x0 pixel, senza generare messaggi di errore o altro. L’alternativa è rimuoverli dal codice.

I pulsanti Like su Facebook

Meta ha spiegato la decisione con l’impegno nel mantenere una piattaforma moderna ed efficiente che soddisfi le attuali esigenze degli sviluppatori. I plugin in questione sono descritti come appartenenti a un’era precedente dello sviluppo web e non ce la sentiamo di darle torto. Nel tempo hanno fatto registrare una diminuzione nell’utilizzo. Se 10-15 anni fa erano onnipresenti, oggi non li si vede quasi più.

Le reazioni e l’ipotesi del tasto Non mi piace

Va precisato che il cambiamento non riguarda in alcun modo il pulsante Like presente sul social network, che continuerà a rimanere dove è sempre stato. La sua centralità sulla piattaforma è comunque stata ridimensionata ormai quasi un decennio fa dall’avvento delle reazioni.

Chi segue questo ambito da molto tempo ricorderà anche l’ipotesi, formulata più volte e mai arrivata a concretizzarsi, di poter vedere il tasto Non mi piace. Chissà se e come sarebbero cambiate le interazioni su Facebook con il Dislike. C’è stato un momento in cui il numero uno Mark Zuckerberg è sembrato quasi convinto a integrarlo, salvo poi ripensarci.

Fonte: Meta

Pubblicato il 11 nov 2025

Cristiano Ghidotti
