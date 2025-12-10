Facebook copia Instagram: doppio tap per i like e feed a griglia

Facebook sta diventando Instagram. O almeno ci sta provando con tutte le sue forze. Meta ha annunciato una serie di aggiornamenti che trasformeranno il social network degli zii e delle ricette in qualcosa che assomiglia sempre più alla sua sorella minore patinata e piena di filtri.

Meta ridisegna Facebook: nuove funzioni copiate da Instagram

Le modifiche includono il doppio tap per mettere like alle foto, la visualizzazione a griglia delle immagini multiple, risultati di ricerca più “coinvolgenti“.

La novità più evidente è quando si pubblicherà più foto contemporaneamente, queste verranno mostrate in una griglia. E si potrà fare doppio tap sulle foto per mettere “mi piace”, esattamente come su Instagram dal 2013. Un’innovazione rivoluzionaria che risparmia agli utenti l’immane fatica di cliccare sul pulsante like. Meta descrive questo come un modo per rendere il feed “più semplice e coinvolgente”. Più semplice di cosa? Il feed di Facebook è già una lista infinita di post che si scrollano meccanicamente.

Storie con musica perché tutti vogliono essere TikToker

L’azienda sta riprogettando il modo in cui si creano le Storie e i post del feed con l’aggiunta di musica e il tagging degli amici, in modo che siano facilmente reperibili. Gli strumenti non cambiano, semplicemente vengono messi in posizioni più visibili. Come riorganizzare i mobili in una casa sperando che sembri diversa.

Ricerca a griglia, le liste sono vintage

I risultati di ricerca mostreranno più contenuti sfruttando un layout a griglia più ricco e dinamico, per ospitare foto, video e post di ogni tipo. Griglia. Ancora griglie. Meta è ossessionata dalle griglie come se fossero l’unica forma geometrica disponibile.

Meta sta anche testando un modo per visualizzare foto e video a schermo intero. Una funzione che Instagram ha da anni e che ora anche Facebook merita.

Finalmente si può dire all’algoritmo che si sbaglia

Meta sta aggiungendo la possibilità di fornire feedback sul motivo per cui qualcosa nel feed potrebbe non essere rilevante. Una funzione introdotta di recente su Instagram e Threads, ora arriva anche su Facebook.

L’azienda promette che continuerà a introdurre nuovi modi per modellare il feed e fornire feedback all’algoritmo nei prossimi mesi .

Nel post del blog Meta menziona anche un design aggiornato del menu e un’esperienza di commento semplificata. Dettagli vaghi che potrebbero significare qualsiasi cosa, da un cambio di icone a una riorganizzazione completa dell’interfaccia.

Meta afferma che queste modifiche sono solo l’inizio di un processo volto a rendere Facebook meno disordinato e più facile da usare, con ulteriori aggiornamenti in arrivo il prossimo anno. Un’ammissione implicita che la piattaforma attualmente è disordinata e poco user friendly. Cosa che chiunque abbia provato a trovare le impostazioni della privacy può confermare.

Il grande piano di Zuckerberg

Tutto questo rientra nel grande piano di Zuckerberg per rendere Facebook più influente dal punto di vista culturale. Un obiettivo ambizioso per una piattaforma dove l’età media degli utenti attivi cresce ogni anno e dove i giovani vanno solo se costretti a gestire la pagina di qualche attività dei genitori.

Instagram è dove vanno i giovani. TikTok è dove va la cultura popolare. Ma copiando le funzioni di Instagram, forse, Zuckerberg spera di invertire la tendenza.

La verità è che Facebook è Facebook. Ha un’identità, un’audience, un ruolo nell’ecosistema social. Cercare di trasformarlo in Instagram significa fraintendere perché la gente usa entrambe le piattaforme.