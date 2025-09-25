Instagram supera 3 mln di utenti, arriva l'algoritmo personalizzabile

Instagram ha appena raggiunto i 3 miliardi di utenti attivi ogni mese. Un gran bel risultato! Lo ha annunciato Mark Zuckerberg insieme ad Adam Mosseri, responsabile della piattaforma. Nel 2018 (aveva raggiunto 1 miliardo di utenti), un traguardo simile sembrava così lontano. La crescita, secondo Mosseri, è stata trainata da tre elementi chiave: i messaggi diretti, i Reel e i consigli personalizzati. E proprio su questi tre pilastri Instagram vuole costruire il suo futuro.

Instagram farà scegliere cosa vedere nei Reel, arriva l’algoritmo personalizzabile

Mosseri ha annunciato che Instagram sta testando una funzione interessante: si potrà dire all’app cosa si vuole vedere nei Reel e cosa no. Tipo, se si amano i video di cucina, ma si è stufi dei gattini, si può semplicemente disattivare quella categoria. L’idea è di dare più controllo su quello che appare, ma senza perdere la possibilità di scoprire cose nuove.

Instagram sta ripensando anche la sua interfaccia. Presto, il pulsante per caricare nuovi contenuti potrebbe lasciare spazio a un collegamento diretto ai messaggi privati. Una mossa che riflette il crescente ruolo dei DM nella vita quotidiana degli utenti, diventati ormai il cuore pulsante della piattaforma.

Dietro le quinte: tensioni tra Facebook e Instagram

Mentre Meta affronta cause legali per le acquisizioni di WhatsApp e Instagram, emergono e-mail interne che raccontano un retroscena interessante. Instagram, oggi più rilevante di Facebook tra i giovani, sta oscurando il social originario. Zuckerberg, pur beneficiando del successo di Instagram, teme che la sua ascesa stia accelerando il declino di Facebook. Del resto sono anni che Meta prova a rendere Facebook di nuovo “cool”, ma la sfida è tutt’altro che semplice.