 Instagram supera 3 mln di utenti, arriva l'algoritmo personalizzabile
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Instagram supera 3 mln di utenti, arriva l'algoritmo personalizzabile

Adam Mosseri annuncia un algoritmo personalizzabile per i Reel e una nuova interfaccia che mette i DM al centro dell'esperienza Instagram.
Instagram supera 3 mln di utenti, arriva l'algoritmo personalizzabile
Informatica App e Software
Adam Mosseri annuncia un algoritmo personalizzabile per i Reel e una nuova interfaccia che mette i DM al centro dell'esperienza Instagram.
Imagen

Instagram ha appena raggiunto i 3 miliardi di utenti attivi ogni mese. Un gran bel risultato! Lo ha annunciato Mark Zuckerberg insieme ad Adam Mosseri, responsabile della piattaforma. Nel 2018 (aveva raggiunto 1 miliardo di utenti), un traguardo simile sembrava così lontano. La crescita, secondo Mosseri, è stata trainata da tre elementi chiave: i messaggi diretti, i Reel e i consigli personalizzati. E proprio su questi tre pilastri Instagram vuole costruire il suo futuro.

Instagram farà scegliere cosa vedere nei Reel, arriva l’algoritmo personalizzabile

Mosseri ha annunciato che Instagram sta testando una funzione interessante: si potrà dire all’app cosa si vuole vedere nei Reel e cosa no. Tipo, se si amano i video di cucina, ma si è stufi dei gattini, si può semplicemente disattivare quella categoria. L’idea è di dare più controllo su quello che appare, ma senza perdere la possibilità di scoprire cose nuove.

Instagram sta ripensando anche la sua interfaccia. Presto, il pulsante per caricare nuovi contenuti potrebbe lasciare spazio a un collegamento diretto ai messaggi privati. Una mossa che riflette il crescente ruolo dei DM nella vita quotidiana degli utenti, diventati ormai il cuore pulsante della piattaforma.

Dietro le quinte: tensioni tra Facebook e Instagram

Mentre Meta affronta cause legali per le acquisizioni di WhatsApp e Instagram, emergono e-mail interne che raccontano un retroscena interessante. Instagram, oggi più rilevante di Facebook tra i giovani, sta oscurando il social originario. Zuckerberg, pur beneficiando del successo di Instagram, teme che la sua ascesa stia accelerando il declino di Facebook. Del resto sono anni che Meta prova a rendere Facebook di nuovo “cool”, ma la sfida è tutt’altro che semplice.

Fonte: Adam Mosseri su Instagram

Pubblicato il 25 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Microsoft Office, il nuovo colore rosso migliora la leggibilità

Microsoft Office, il nuovo colore rosso migliora la leggibilità
YouTube, il pulsante per nascondere i pop-up alla fine dei video

YouTube, il pulsante per nascondere i pop-up alla fine dei video
Microsoft Edge: Copilot diventa un assistente AI integrato

Microsoft Edge: Copilot diventa un assistente AI integrato
Google Android su PC: il CEO di Qualcomm ne è entusiasta

Google Android su PC: il CEO di Qualcomm ne è entusiasta
Microsoft Office, il nuovo colore rosso migliora la leggibilità

Microsoft Office, il nuovo colore rosso migliora la leggibilità
YouTube, il pulsante per nascondere i pop-up alla fine dei video

YouTube, il pulsante per nascondere i pop-up alla fine dei video
Microsoft Edge: Copilot diventa un assistente AI integrato

Microsoft Edge: Copilot diventa un assistente AI integrato
Google Android su PC: il CEO di Qualcomm ne è entusiasta

Google Android su PC: il CEO di Qualcomm ne è entusiasta
Tiziana Foglio
Pubblicato il
25 set 2025
Link copiato negli appunti