Facebook, ora i creator possono guadagnare dalle Storie

Facebook scommette sui creator e lancia una nuova opportunità di guadagno. La grande novità? Da oggi, le Storie entrano a far parte del suo programma di monetizzazione dei contenuti.

Cosa significa in concreto? Che tutti i creator che aderiscono al programma Facebook Content Monetization potranno guadagnare dalle visualizzazioni delle loro Storie pubbliche. Un’opzione in più che si aggiunge a quelle già disponibili, e che permette ai creator di sfruttare i contenuti che già realizzano e condividono sulla piattaforma.

Ma come saranno calcolati i guadagni dei creator? I pagamenti non saranno legati alle performance dei contenuti. Niente soglie minime di visualizzazioni quindi: i creator potranno iniziare a guadagnare da subito, semplicemente attivando la monetizzazione delle Storie dopo aver aderito al programma Facebook Content Monetization.

L’introduzione dei guadagni per le Storie non è una mossa casuale da parte di Facebook. Rientra infatti in una strategia più ampia per contrastare l’ascesa di TikTok e convincere i creator a puntare su Facebook e Instagram. Bonus in denaro, accordi per i contenuti, supporto per far crescere le community: sono diverse le leve che Facebook sta usando per attirare i talenti. E i risultati sembrano dargli ragione: nel 2024 i creator hanno guadagnato oltre 2 miliardi di dollari sulla piattaforma, con un boom (+80%) dei pagamenti per i Reel e gli altri video brevi.

Come entrare nel programma di monetizzazione di Facebook

Per il momento, il programma Facebook Content Monetization è accessibile solo su invito. Nel 2024 sono stati invitati a partecipare milioni di creator, ma l’azienda ha annunciato che entro quest’anno aprirà le iscrizioni a tutti. Nel frattempo, i creator interessati possono candidarsi attraverso il sito web del programma e incrociare le dita.