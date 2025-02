Facebook cancella i video in diretta dopo 30 giorni

I video in diretta di Facebook non saranno più un ricordo indelebile sulla piattaforma. D’ora in poi avranno una data di scadenza, proprio come lo yogurt in frigorifero. Trascorsi 30 giorni, puff, spariranno nel nulla digitale. Un cambio di rotta radicale rispetto alla politica precedente. Il countdown è già iniziato: la nuova regola scatta mercoledì.

Facebook volta pagina: addio ai video in diretta dopo 30 giorni

Gli utenti dovranno prepararsi a dire addio a tutti quei momenti live che pensavano fossero cristallizzati per sempre su Facebook. Tutti i video che hanno già superato la fatidica soglia dei 30 giorni finiranno nel tritacarne dell’oblio. Ma niente panico, si avranno 90 giorni di tempo per decidere il destino di quei frammenti del proprio passato digitale. Si potranno scaricare sul proprio dispositivo, conservarli su un cloud o trasformarli in un reel, per dare loro una seconda vita.

E così, con un post sul blog, Facebook giustifica questo cambio di rotta: “Questi cambiamenti allineeranno le nostre politiche di archiviazione agli standard del settore e ci aiuteranno a offrire a tutti le esperienze di video in diretta più fresche e aggiornate“. Tutto qui.

E gli altri? Non tutti i big dello streaming la pensano come Facebook. Prendiamo Twitch, uno dei suoi principali rivali: lì i video live restano in archivio per 60 giorni per i partner, gli affiliati e gli streamer Prime. Per i comuni mortali, invece, la permanenza è di soli 14 giorni. Per non parlare di YouTube, dove i video live diventano praticamente eterni, trasformandosi in normali video (a meno che l’utente non decida diversamente).

Sei mesi extra per salvare i ricordi

Ma Facebook non è così crudele da cancellare i ricordi senza preavviso. Chi ha bisogno di più tempo per mettere in salvo quei momenti preziosi, può posticipare la cancellazione di sei mesi. Altrimenti, allo scoccare del termine, i vecchi video live spariranno per sempre.

Per aiutarci in questa corsa contro il tempo, Facebook ha sfornato dei nuovi strumenti di download. Sarà possibile scaricare i video live in massa, con un semplice clic sull’opzione “Scarica video live” nella notifica che si riceverà. Oppure si possono trasferire direttamente sul proprio cloud preferito, come Dropbox o Google Drive.

I Reel, la nuova arma segreta di Facebook

In tutto questo, Facebook non perde l’occasione per spingere la sua nuova creatura: i Reel. Eh sì, perché si potranno trasformare i momenti topici dei video in diretta in Reel, per regalargli una seconda giovinezza sulla propria pagina.