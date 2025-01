Google Drive più veloce grazie alla sincronizzazione differenziale

Quante volte sarà capitato di aspettare un’eternità per sincronizzare un file pesante su Google Drive? Beh, quei tempi bui sono finalmente finiti. Big G ha appena rilasciato un aggiornamento che include una funzione richiestissima: la sincronizzazione differenziale.

In parole povere, ora l’app sincronizzerà solo le parti modificate di un file, non l’intero malloppo. E questo cosa significa? Tempi di caricamento più veloci, soprattutto quando si ha a che fare con file di grandi dimensioni.

Sincronizzazione differenziale su Google Drive, upload dei file più veloce

Cosa cambia per gli utenti? In soldoni, questa novità si traduce in un bel boost di velocità. Soprattutto quando si ha a che fare con file molto pesanti. Niente più attese snervanti o spreco di banda per ricaricare l’intero file ogni volta che si fa una modifica. Ora Google Drive sarà smart e caricherà solo il necessario. Un bel risparmio di tempo e risorse.

La buona notizia è che non dobbiamo fare nulla. La nuova funzione è disponibile per i domini Rapid e Scheduled Release, per tutti gli abbonati a Google Workspace Individual e per chi ha un account Google personale. Chi vuole iniziare a usare il client di Google Drive su Windows o macOS, non deve far altro che andare sul sito ufficiale.

Google un po’ in ritardo sulla tabella di marcia

Certo, Google non è proprio stata velocissima ad adottare questa tecnologia. Microsoft, per dire, l’ha introdotta su OneDrive già nel lontano aprile 2020. Ma come si dice, meglio tardi che mai. E poi, Google Drive era proprio uno di quei servizi che aveva un disperato bisogno di una rinfrescata.

Ma le sorprese non finiscono qui. Google ha annunciato anche altre novità per Google Workspace. Dalla possibilità di usare Gemini per interagire con i PDF alle menzioni migliorate in Google Chat, passando per le firme elettroniche. Insomma, un bel pacchetto di regali per iniziare l’anno col piede giusto.