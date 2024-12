Google Drive, i video caricati sono subito visibili

Google Drive ha appena ricevuto un bel po’ di aggiornamenti che rendono molto più facile lavorare con i file video. Niente più attese infinite per poter guardare i tuoi filmati.

In passato, quando si caricava un video su Drive, bisognava aspettare che finisse tutto il processo di elaborazione prima di poterlo guardare. E a volte ci voleva un’eternità… Ora invece, si può iniziare a guardare il video subito dopo l’upload. Bello, no?

Google Drive velocizza l’accesso ai video caricati

In pratica, quando si carica un video su Drive, oltre a conservare l’originale (che si può sempre scaricare tale e quale), Drive crea anche una copia ottimizzata per lo streaming, un po’ come fa YouTube. Ed è qui che entrava in gioco la famosa attesa per l’elaborazione.

Ok, non è ancora il sistema ideale: se si vuole condividere il proprio video con amici e parenti tramite il player di Drive, si dovrà comunque aspettare che l’elaborazione sia completa. Ma se si lavora spesso con i video personali, questo aggiornamento è una manna dal cielo. Permette di identificare subito i video caricati e trovare il contenuto che serve in pochissimo tempo.

Drive sempre più smart con i video

Questo è solo l’ultimo di una serie di miglioramenti che Google ha pensato per Drive per quanto riguarda i video. Negli ultimi mesi abbiamo visto un player completamente rinnovato, con una nuova interfaccia dal look più moderno e controlli di riproduzione più evoluti. Insomma, Drive sta diventando sempre più smart nel gestire i filmati.