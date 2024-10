Google Drive ha un player video tutto nuovo

Gli ultimi giorni non sono stati particolarmente felici per Google Drive, a causa del blocco della piattaforma anti-pirateria Piracy Shield, ma il servizio di cloud storage del colosso di Mountain View si appresta ad accogliere tempi migliori, con l’introduzione di un’interessante novità per i suoi utenti: un rinnovato player video.

Google Drive: novità per il player video integrato

Nelle score ore, infatti, Google ha comunicato che sta implementato su Google Drive un nuovo player video, con un’interfaccia inedita e funzionalità avanzate, capace di rendere decisamente ben più facile e divertente guardare i propri filmati attraverso la piattaforma.

Più precisamente, il nuovo player presenta un look più moderno, con linee più pulite, controlli intuitivi e un’esperienza visiva meno disordinata, il tutto in linea con Google Material Design 3. Offre altresì controlli migliorati per i pulsanti di avanzamento e riavvolgimento rapido che consentono un maggiore controllo sulla riproduzione ed è più facile regolare la velocità di riproduzione e gestire i sottotitoli.

Da tenere presente che attualmente i video su Google Drive vengono riprodotti con uno strumento che dispone di un praticamente praticamente identica a quella proposta per i contenuti su YouTube, con la classica barra di avanzamento rossa, un pulsante dedicato alle impostazioni aggiuntive come qualità video, velocità di riproduzione, sottotitoli ecc.

Il nuovo player video di Google Drive è al momento in fase di distribuzione per gli utenti Google Workspace, Workspace Individual e per gli account Google di tipo personale, ma potrebbero volerci ancora diversi giorni prima che risulti fruibile da parte di tutti.