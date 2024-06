Facebook: focus su giovani adulti e IA

Meta ha pubblicato un articolo sul sito ufficiale per illustrare il futuro di Facebook. Ancora una volta viene evidenziata l’intenzione di puntare sui giovani adulti e quindi di competere direttamente con TikTok. L’azienda di Menlo Park investirà inoltre nell’intelligenza artificiale e migliorerà l’esperienza video. Nessun riferimento invece al metaverso.

Il futuro di Facebook

Durante i suoi 20 anni di vita, Facebook ha subito diversi restyling (non solo estetici). Le novità principali hanno riguardato il feed. Meta ha aggiornato l’algoritmo per suggerire più contenuti esterni, invece di quelli pubblicati dagli amici. Come scrive Tom Alison (capo di Facebook), l’obiettivo è creare una piattaforma di social discovery.

In particolare, il social network cambierà nei prossimi anni per incrementare il numero di giovani adulti. Verranno quindi introdotte novità per le funzionalità che possono essere utilizzare durante la loro crescita, tra cui Marketplace, Reels, Gruppi e Dating. Nel post non ci sono però riferimenti all’indagine avviata dalla Commissione europea in merito all’assenza o all’inadeguatezza degli strumenti per proteggere i minori.

Meta migliorerà anche l’algoritmo dei suggerimenti e introdurrà nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale generativa, in particolare sui modelli Llama. I miglioramenti per i video, tra cui il player a schermo intero, saranno disponibili in tutto il mondo. Aggiunta inoltre la funzionalità che permette di condividere i video in privato.

Tom Alison ha pubblicato infine alcuni dati statistici. Oltre 40 milioni di giovani adulti (18-29 anni) usano ogni giorno Facebook in Canada e Stati Uniti, mentre uno su quattro usa Marketplace. Oltre 1,8 miliardi di utenti accede ai Gruppi ogni mese.