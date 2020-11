Come parte dell’iniziativa #piccolegrandiimprese messa in campo l’estate scorsa, oggi Facebook Italia annuncia il debutto della Guida alle festività per le PMI. Il nome scelto è già di per sé piuttosto esplicativo per capire di cosa si tratta: consigli e dritte rivolte alle imprese nostrane per beneficiare del periodo alle porte che solitamente porta con sé un aumento nella spesa media di ognuno di noi.

Facebook: così le PMI possono beneficiare delle festività

I suggerimenti riguardano l’impiego di strumenti come il social network, l’applicazione WhatsApp (anche nella sua incarnazione Business) per comunicare con i clienti e la piattaforma Instagram per rafforzare il proprio brand e promuovere i prodotti o i servizi offerti. Questi in sintesi gli obiettivi prefissati dalla guida.

Costruire la propria presenza online e creare un negozio digitale (strumenti messi a disposizione da Facebook, Instagram e WhatsApp come il profilo business, il servizio di supporto ai clienti attraverso Messenger e WhatsApp, l’app WhatsApp Business e la possibilità di creare una propria vetrina online con Instagram e Facebook Shops).

Mantenere costante l’attenzione del pubblico con gli strumenti giusti: (consigli pratici e creativi per l’utilizzo di strumenti come Storie e dirette su Facebook e Instagram, gli Sticker su WhatsApp e gli Instagram Reels).

Incrementare le vendite online in maniera efficace (modalità di vendita online con Gift Card, eventi online a pagamento, strumenti di promozione dei post).

Per chi è interessato il consiglio è quello di tener d’occhio il sito ufficiale dell’iniziativa #piccolegrandiimprese (link a fondo articolo) e il profilo Instagram dedicato.