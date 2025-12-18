Su Facebook solo due link gratis, il resto è a pagamento

Meta ha deciso di limitare quanti link è possibile pubblicare su Facebook. Si ha diritto a due link. Punto. Superata questa “generosa” quota, o ci si abbona a Meta Verified (a partire da 13,99 euro al mese) oppure si tace e si contempla il proprio feed in silenzio.

L’esperimento non è passato inosservato. Nell’ultima settimana diversi utenti hanno iniziato a notare la cosa. Matt Navarra, stratega dei social media con l’occhio clinico per le mosse discutibili delle Big Tech, ha subito acceso i riflettori sulla faccenda. Secondo gli screenshot che circolano, è ancora possibile condividere link di affiliazione (naturalmente, quelli fanno girare soldi), commentare con link e rimandare ad altri angoli dell’impero Meta: Facebook, Instagram, WhatsApp. Tutto il resto? Contingentato.

Facebook limita i link: creatori costretti a pagare con Meta Verified

Meta ha confermato a TechCrunch che il test riguarda chi usa la modalità professionale e le pagine aziendali. La modalità professionale, per chi non lo sapesse, trasforma il profilo personale in un profilo “da creatore”, promettendo visibilità e audience.

È un test limitato per capire se pubblicare più link aggiunge valore agli abbonati Meta Verified , ha dichiarato un portavoce di Meta. In pratica vogliono vedere se la gente è disposta a pagare per fare quello che ha sempre fatto gratis.

Creator e brand che usano Facebook per rimandare ai propri blog, siti esterni o piattaforme terze si troverebbero con le mani legate. Due link e poi silenzio, a meno di abbonarsi a Meta Verified. Gli editori, per ora, sono esclusi dal test. Piccola consolazione: è possibile inserire i link nei commenti, quelli restano terra di nessuno.

La giustificazione ufficiale

Nel rapporto sulla trasparenza del terzo trimestre, Meta ha sventolato un dato che suona come un alibi: oltre il 98% delle visualizzazioni sul feed negli Stati Uniti proviene da post senza link. Quindi, ragionamento implicito, i link non contano quasi nulla. Ma c’è un dettaglio interessante, quell’1,9% di visualizzazioni con link arrivava principalmente da pagine che gli utenti seguivano attivamente. I link condivisi da amici o nei gruppi erano marginali.

Ora, se i link sono così irrilevanti, perché metterli dietro un paywall? La risposta è semplice, non sono irrilevanti per chi li pubblica. Con questo nuovo limite, Meta spinge creator e brand verso due opzioni: pubblicare contenuti nativi (meglio se video, dato che l’algoritmo li favorisce già spudoratamente) oppure pagare per mantenere il privilegio di mandare traffico altrove.

Il web dei link sta morendo

La verità è che il web basato sui link è in declino. Da quando l’intelligenza artificiale ha iniziato a sintetizzare contenuti invece di rimandarti alla fonte, l’editoria online sta affrontando una crisi esistenziale. Le ricerche AI danno risposte confezionate, senza bisogno di cliccare. I social network come X hanno già provato a penalizzare i post con link esterni, incoraggiando gli utenti a restare nella piattaforma.

Meta sta percorrendo la stessa strada, ma con un tocco in più di cinismo, invece di declassare i link nell’algoritmo, li raziona direttamente. E chi vuole sfuggire al razionamento, deve pagare. È un modello che trasforma una funzionalità basilare del web, come condividere informazioni attraverso collegamenti ipertestuali, in un servizio premium.