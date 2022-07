Facebook mostra feed separati per amici e suggerimenti

Come anticipato a metà giugno, Meta ha deciso di rendere Facebook più simile a TikTok. Il funzionamento del social network non è stato completamente stravolto, ma gli utenti possono ora utilizzare due feed separati per i contenuti degli amici e quelli suggeriti dall’algoritmo. La novità sarà disponibile nelle prossime settimane su app Android e iOS. Al momento non sono previste modifiche alla versione web.

Il feed di Facebook si sdoppia

La decisione di “copiare” TikTok è arrivata dopo aver notato un’emorragia di utenti più giovani verso la concorrenza. Nelle app per Android e iOS verranno mostrate due schede separate per altrettanti feed. Nella scheda Home, mostrata all’avvio, ci saranno soprattutto i contenuti suggeriti dall’algoritmo di Facebook. Utilizzando una serie di informazioni, tra cui la cronologia di navigazione, l’intelligenza artificiale alla base del “discovery engine” sceglierà foto, video, Reels e Storie, anche da utenti non seguiti. In pratica è la versione di Meta del feed “Per te” di TikTok.

La nuova scheda Feeds, posizionata tra Watch e Gruppi, consente invece di accedere ai contenuti (post, foto, video e altri) pubblicati da amici, oltre che da pagine e gruppi seguiti. I contenuti verranno mostrati in ordine cronologico inverso, ovvero dal più recente al più vecchio. È possibile filtrare i contenuti in base alla provenienza (amici, gruppi, pagine) e impostare quelli preferiti.

Nella scheda Home verranno mostrati ancora i post degli amici, ma saranno mischiati a quelli suggeriti dall’algoritmo. Nella scheda Feeds ci saranno anche inserzioni pubblicitarie. Secondo una stima recente, i giovanissimi trascorrono circa 91 minuti al giorno su TikTok. Meta cercherà di riportare gli utenti su Facebook con questa novità.